La Luna nueva llegará para cambiar la vida a estos 4 signos: la lección que aprenderán

Este 23 de diciembre será la última Luna nueva del año, será el momento para la finalización de algunas etapas y el comienzo de otras, que le aportarán mayor experiencia y sabiduría a los involucrados. Son tiempos de renovación y reflexión para algunos signos zodiacales como: Tauro, Cáncer, Virgo y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Demostrar sentido de pertenencia en el trabajo te rendirá frutos. Habrá un recorte de personal antes de que finalice el año, pero serás bendecida porque serás unas de las afortunadas que conservará el empleo, su identificación con la compañía, así como los grandes aportes que has realizado a lo largo de este tiempo. Es una muestra de valor hacia tu trabajo. Sin embargo, que esto no te haga entrar en un portal de confianza, ya que no puedes bajar la guardia en estos momentos de crisis que está viviendo la empresa.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La paciencia es una virtud que no todos poseen. Tu espera paciente por un cambio positivo será la clave para cierres el ciclo de mala racha en el que estás y que terminará. A partir del 23 de diciembre comienza una nueva etapa en tu vida, especialmente en el ámbito amoroso y financiero. Si estas en pareja, las peleas y los desacuerdos se alejan para dar paso a la felicidad y la confianza. Si Cupido aún no te ha flechado, pues eso cambiará, porque te tendrás un impase con alguien que al final te atraerá y es posible que se inicie un intenso romance.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La felicidad es efímera, se resume a momentos, por tal razón deberás disfrutar al máximo cada segundo que compartas con tu familia en esta época de encuentro y reunión con los seres amados. Es propicio para que recuerdes lo emotivo, lo positivo y lo hermoso que vives. Que las malas acciones no empañen las buenas obras que tus allegados han hecho por ti. Valora y vívelos, como lo que son: únicos. Deja el celular de lado, ponlo en silencio, úsalo solo para tomarte una que otra foto, pero no dejes pasar estos minutos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Nunca es tarde para aprender. Se te presentará la oportunidad para que puedas seguir cultivando el conocimiento, sin que esto interfiera en el resto de tu vida. Serás la ganadora de una beca que te permitirá ampliar tu rango de empleo y tener un conocimiento profundo sobre eso que tanto amas hacer. Además, te acercará a personas con gran influencia en tu rama laboral, que posiblemente te catapulten a un empleo mejor remunerado. Procura especializarte en un punto interesante de lo que sabes, destácate en eso.