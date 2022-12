Lluvia de estrellas Gemínidas: El golpe de suerte que dará a estos cuatro signos

Un espectáculo total se apreciará en el cielo este 13 y 14 diciembre cuando desde la constelación de Géminis se desprenda una lluvia de meteoritos. Serán bendiciones para muchas en el horóscopo. Es la lluvia más intensa de todo el año, por lo que significa que tendrá gran impacto en el signo zodiacal y traerá fortuna a Tauro, Virgo, Escorpio y Piscis, quienes verán cómo la fortuna, prosperidad y bonanza llega a sus hogares y vida amorosa.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La lluvia de estrella será una bendición para las nacidas en este signo porque por fin lograrán salir del lugar en el que están. Lo que parecía un sueño imposible o muy difícil de alcanzar, se materializará. Sin embargo, deberán hacer un último sacrificio y esto pudiera ser dejar todo, quedar con lo indispensable para la nueva etapa que comenzarán a vivir. Será el florecimiento después de tantos años de ansiedad, angustia, penas y sufrimientos. Este reto las hará más fuerte de lo que son, y valorarán aún más cada detalle que le regala la vida.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La larga espera por ese trámite se acabará. Obtendrán lo que buscan y ahora sí podrán emprender, concretar todo lo que antes no podían hacer por la falta de ese documento. En materia financiera, el dinero fluirá constantemente y les sacarán partido. Pero no deben quedarse ahí, sino buscar escalar un peldaño más para tener todavía mayores beneficios. No duden en buscar asesoría legal, eso te abrirá mayor el panorama para avanzar rápidamente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El alma gemela llegará de la mano de una vieja amiga, que será Cupido. Toda tu vida compartieron con ese hombre, a quien jamás vieron con otros ojos, ya que la edad “era una limitante”. Sin embargo, con una salida en grupo se darán cuenta que él tiene muchas cosas que lo hacen bastante interesante. Comenzarán las reuniones más frecuentes y, finalmente, caerán rendidas de amor. Adiós a la diferencia de edad, porque ya o pensarán en más nadie que en ellas mismas y su felicidad. La relación será aprobada por todos los seres queridos de ambos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las nacidas en este mes tendrán el camino despejado para saldar la deuda que las atormentan. Un dinero proveniente de un trabajo extra será el gran regalo. Ahora la tranquilidad será parte de sus noches, y sí podrán hacer planes porque la prosperidad se apoderará de su vida, ya que ese crédito la tenía retenida. Deben hacer un acto de agradecimiento para que el cosmos multiplique todas las energías positivas.