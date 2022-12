Empoderadas: Las mujeres más aguerridas del zodiaco

Cada vez la mujer va ganando más espacio donde se pensaba que no era posible, van haciendo historia y haciéndose sentir, ya que están buscando que su voz sea escuchada. Muchas de ellas llevan la batuta desde sus puestos de trabajo, sus comunidades o sus hogares. Todas tienen un gran poder interno, pero algunas ya han descubierto cuán lejos pueden llegar y ellas son las nacidas bajo los signos de Géminis, Cáncer, Libra y Acuario.

Sin embargo, esto no significa que las demás no lo sean, solo que ellas tienen más predisposición a explotar esa habilidades y destrezas internas que las convierte en referentes para otras mujeres.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las mujeres nacidas bajo este signo son lideresas, ellas encuentran sus propias maneras de influir en los demás de manera positiva y ser un referente, un ejemplo a seguir. Saben muy bien cómo inspirar y motivar a otros para que sigan sus sueños y sean cada vez mejores. Lo logran a través del poder de la palabra, ya se destacan también por desarrollar muy bien la comunicación, saben cómo hacer llegar efectivamente el mensaje y hacerse entender. También tiene una escucha activa y son muy empáticas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se sienten cómodas y felices como son. No se dejan apabullar por las adversidades, al contrario, se muestran resilientes y esto las convierte en seres ejemplificadores. Se caracterizan por ser genuinas, no están buscando copiar a otras, pero sí siguen algunos referentes que las puedan hacer mejores mujeres. Además, son muy sinceras, pero asertivas al momento de comunicarse. Luchan hasta lo último por defender sus ideales y principios. No temen en fijar límites y hacerlos respetar. Ellas buscan siempre mejorar cada día y aprender todo lo que puedan.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estas aguerridas tienen una autoestima alta, por lo que sienten un gran respeto y amor hacia ellas, que las hace lucir poderosa e inquebrantables, aunque son muy nobles. Las nacidas bajo este signo están pendientes del bienestar de todos, no solo el de ellas, por lo que las convierte en carismáticas y muy populares en su entorno. Saben cómo y cuándo demostrar sus dotes profesionales o de oficio. Son muy selectivas con las opiniones a las que les prestan atención, ya que su foco está apuntando siempre a las críticas constructivas que la hagan más eficaz.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Ejercen gran influencia en su entorno. Las acuarianas saben aprovechar todas sus potencialidades para alcanzar sus metas. Son muy determinantes, por lo que cuando se proponen algo, lo consiguen. Está en búsqueda permanente de cambiar para mejor, de quienes la rodean se sientan atendidos y también puedan explorar desde sus fortalezas para que crezcan. No tienen problemas con el avance de los demás, eso las satisface. Le gusta innovar y esa es la razón de por qué siempre está probando métodos nuevos.