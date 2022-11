Golpe de suerte en el amor para estos signos entre el 26 y 30 de noviembre

Este sábado y domingo serán excelentes días para el reencuentro de los amantes, de las escapada a solas con tu pareja y de compartir con los amigos, porque la suerte del cosmos será derramada sobre los signos del zodiaco: Tauro, Géminis, Leo y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Las nacidas bajo este signo serán unas completas afortunadas durante este fin de semana porque tendrán el tiempo que estaban necesitando para pasar a solas con sus parejas. Adiós niños, familia, trabajo. No habrá nada que se interponga, más que la pasión y el amor. Prepara todo para que hagas de estos días los más placenteros, una cena romántica y un encuentro sensual, y por qué no, una salida a disfrutar de la cuidad, de la noche de fiesta. Para las solteras, pues hay encuentros muy cercanos con alguien bastante interesante que te despertará pensamientos eróticos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El tiempo le ha dado a la relación la madurez suficiente para que ya comience otro ciclo, por eso las que estén en pareja es probable que consigan un compromiso aún mayor durante estos días. Si esto te pone nerviosa, pues convérsalo con tu pareja que te entenderá a la perfección porque él también se siente igual. Las que esperan por Cupido, pues esto no cambiará, se mantendrán por un tiempo más. pero lo que sí es seguro es que la pasarás genial con un grupo de amigos que te hará sentir especial y agradecerás tenerlos a tu lado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tú y tu pareja conseguirán una meta en común. Lo lograrán y esto los compenetrarán aún más. Ambos sabes que son capaces de llegar muy lejos cuando trabajan juntos por un mismo propósito. Se complementan, pues aportan ideas y mientras el otro concreta o viceversa. Piensan que están encaminados en lo que desean. Las que tiene como pareja a la soledad, pues tener a alguien a tu lado en este momento no es prioridad, por eso no pierdes tiempo es buscar algo que no te hace falta. Estás en una etapa de reflexión.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Un amor del pasado vuelve a aparecer para dejarte pensando. Fue un amor hermoso, pero prohibido que no pudo echar raíces por no había cabida para un tercero, pero ahora esa situación ya se esfumó con el tiempo. Ahora solo están tú y él, con muchas ganas de volver amarse. No tengas miedo y enfrenta lo que sientes. Llegó tu hora de vivir plenamente de lo mágico del amor. Si no tienes media naranja, es porque descubriste que tus expectativas estaban muy altas y no impedía que los chicos llegaran a ti o los visibilizaras. Ahora que sabes cuál fue tu error, verás muchas más oportunidades.