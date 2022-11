Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 2022

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna esta segunda semana de noviembre, que corresponde del lunes 7 al viernes 11 de noviembre del 2022. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti y los rituales que debes hacer para invocar la protección de los arcángeles. También sabrás cuáles son tus números de la surte y colores de la abundancia.

Aries

Te tocó la carta del “As de Bastos”, por lo que tendrás determinación en todo lo que hagas. Debes quitarte los miedos y las inseguridades, ya que el triunfo estará en tus manos. Te ofrecen un trabajo nuevo, trata de enfocarte en que eres el líder en todo lo que te propongas. Cuida tus palabras, piensa antes lo que vas a decir para que no te arrepientas después. Te llega dinero extra por el pago de una deuda del pasado. No busques tanto el amor, deja que llegue a tu vida. Tu signo nunca se quedará solo y eres compatible con Capricornio, Géminis y Virgo. No dudes que está por llegarte una relación estable. Los Aries que están casados o comprometidos deben ser menos aprensivos y darse espacio para que la relación dure. Tu mejor día será el martes, tu color el naranja y tus números de la suerte son el 06 y el 21.

Tauro

La carta de “El Ermitaño” es para ti y llega para darte la solución que estabas esperando, debes ser paciente y analizar los resultados para que puedas avanzar en tus metas. Serán días de crecimiento en el trabajo y seguirás con tu formación académica. Realizas pagos atrasados. Trata de no comprar cosas que no necesites. Te buscará un amigo para invitarte a un viaje, eso te ayudará a relajarte. Ten cuidado con las traiciones amorosas, es mejor hablar con tu pareja y si ya no hay compatibilidad, mejor dense un tiempo. Los Tauro solteros deben aprender a quererse primero. Cuidado con problemas de nervios y hormonas, ve al médico. Serán días de mucho trabajo extra, así que trata de calmarte y sacar adelante tus proyectos. Tu mejor día es el lunes, tu color es el verde y tus números son el 04 y el 50.

Géminis

La carta “El Diablo” es la que le tocó a tu signo, y significa que tendrás que analizar en quién confiar y quitar de tu vida enemigos ocultos como amistades y amores tóxicos. Serán días con mucha presión laboral, así que recuerda que por ser el signo gemelo eres vulnerable ante las presiones, piensa dos veces antes de actuar. Los chismes sobre tu relación sentimental seguirán, aprende a callar y ser más prudente con tu vida amorosa. Te invitarán a una celebración familiar y un amor del pasado te buscará para arreglar asuntos inconclusos. Alguien te invita a participar en un concurso de proyectos. No descuides tu salud, recuerda que es lo más importante que tenemos en la vida. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 09 y 22, tu color será el rojo y tu mejor día el miércoles.

Cáncer

La carta de “La Templanza” indica que una recompensa en el ámbito laboral te llegará a manos llenas, trata de ser más discreto con tus planes de vida para que no atraigas envidias. Esta semana tu pareja te invitará a un viaje, decídete a formalizar la relación. Llega un amor nuevo a tu vida. Te invitarán a una boda. Trata de no dejar para después tu carrera universitaria, prepárate para los exámenes finales de curso para que tengas triunfos en todo lo que realices. Cuidado con las tarjetas de crédito, clonación o fraudes bancarios. Arreglas un asunto legal que se resuelve a tu favor. Sigue con la mentalidad de éxito. Trata de tomar más vitaminas. Tu signo es agua y eso te vuelve muy frágil ante las situaciones complicadas, haz ejercicio. Tu mejor día será el jueves, tus números son el 03 y el 66, y tu color el amarillo.

Leo

Te salió la carta “El Carruaje”, que te invita a ser fuerte para salir de los problemas que se te presenten. La buena suerte te seguirá y viene una racha de abundancia en el dinero que debes aprovechar. Como eres el rey de la selva, eres el más vanidoso de los signos del Zodiaco, eso te ayudará a tener éxito en tu vida. En el amor siempre serás el signo más infiel y apasionado, así que debes pensar en no prometer lo que no vas a cumplir. Cuídate de problemas de huesos y espalda, ve al médico para una revisión. Trata de no gastar tus ahorros, será mejor que tengas un respaldo económico. Vas a realizar un trámite de pasaporte en estos días y se te presentará una compra de boletos de avión para diciembre. Tu mejor día será el viernes, tus números son el 01 y el 40, y tu color es el azul.

Virgo

La carta de “La Estrella” señala que cumplirás todo lo que tienes en mente, los astros están a tu favor para que puedas cumplir tus metas. Serán días en los que tomarás decisiones importantes en tu vida personal, estarás en una etapa de empezar a ver más para ti. Tu signo es el más administrado del Zodiaco, pero a veces está bien consentirte un poco. Serán días de mucho trabajo y presión, así que trata de organizar más tu tiempo. En el amor conocerás a personas muy afines a tu signo. Un amor del pasado te busca para pedirte ayuda económica. Mandas a arreglar tu coche o decides cambiarlo por uno más reciente. Cuídate de problemas de garganta o migraña, toma en cuenta que no debes hacer tantos corajes. Te regalan una mascota. Tu mejor día será el lunes, tu color el blanco y tus números son el 07 y el 33.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, es tiempo de conquistar todo lo que tienes planeado porque tienes el equilibro e inteligencia para hacerlo. Tu mejor día será jueves, tus números de la surte son el 05 y 70, y tus colores de la prosperidad: el rojo y negro. Serán días de sentirte muy bien en cuestión de animo y más porque esa persona especial está otra vez a tu lado, recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja amorosa para avanzar en su vida profesional. Te llega dinero extra por cuestiones de aguinaldo, por eso trata de pagar tus deudas y sanar tu economía. En cuestiones de trabajo, no pelees con tus compañeros, recuerda que tu signo siempre despierta muchas envidias y eso hace que te alteres, también recibirás una oferta nueva de trabajo que te hará crecer profesionalmente.

Escorpión

“La Rueda de la Fortuna” es tu carta, indica que son días de crecimiento económico y decidirte a poner un negocio. Tu día de la suerte es el martes, tus colores el rojo y azul, tus números de la fortuna 02 y 17. Seguirás de cumpleaños y decides celebrar con tu familia y amigos, recibirás un regalo que te dará mucha alegría. Lo mejor que tiene tu signo es su carisma, así que no lo dudes y empieza a estimular esa actitud que te hará estar mejor. Cuídate de chismes de una expareja y trata de quedar en paz en cuestión de tu relación amorosa y seguir conociendo personas más afines a tu forma de ser. Trata de no contar tu dinero delante de los demás para que no provoques envidias, aprende a ser más discreto en lo que realizas. Los rencores no te llevan a ningún lado, así que sana tu corazón.

Sagitario

Tu mejor día para esta semana será el viernes, tus números de la abundancia son 19 y 51, y tus colores el amarillo y verde. la carta que te corresponde es “El Loco”, por lo que son tiempos de madurar y crecer en lo personal, por eso decides vivir solo o irte a radicar en otro país, eso te ayudará a valorar a tu familia. Recibes dinero extra por cuestiones de aguinaldo y fondo de ahorro, trata de ahorrarlo. Ya no pienses lo que no es y más en cuestión amorosa, los celos no son buenos, aunque tu elemento es el fuego y eso te vuelve muy desconfiado en todo, recuerda que la base de una relación amorosa es la confianza. Te busca un amor del pasado de Aries o Leo que va querer regresar contigo, no lo dudes, todos necesitamos segundas oportunidades. Te recomiendo seguir así de auténtico y alegre.

Capricornio

Para esta semana tus números de la abundancia son 08 y 30, tu día mágico el martes y tus colores el naranja y azul. En el horóscopo te salió la carta de “El Juicio”, esto indica que la justicia está de tu lado y resolverás cualquier trámite que tenías pendiente en lo legal y laboral. Serán días de estrés por culpa de los exámenes universitarios, trata de estudiar más y salir adelante. Te busca un amor del pasado para volver, cierra ese capítulo en tu vida y sigue avanzando, recuerda que si ya te la hizo una vez, lo hará de nuevo, así que libérate de esas personas tóxicas y aprende a estar mejor con amores nuevos. Compras boletos de avión para irte con tu familia de fiesta. Te sentirás un poco cansado y estresado, recuerda que es por la baja de defensas, debes tomar vitaminas para sentirte con más ánimo.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió “La Fuerza”, es momento de sacar ese poder espiritual para ser el mejor en todo lo que realices, deja a un lado los problemas de depresión porque solo te quitan tiempo. Tienes el poder de reinventarte en cualquier momento y aprender de los problemas. Tu día de la suerte será el lunes, tus colores de la abundancia son azul y verde, y tus números mágicos el 15 y 27. Tu signo es el sonriente y el que siempre tiene un buen consejo para los demás. Habrá dinero extra por cuestiones de aguinaldo o fondo ahorro, así podrás cambiar tu coche. Eres el alegre del Zodiaco y eso te hace estar en compañía de personas de buena energía. Tendrás una junta de tu trabajo para cambios de puesto. A los Acuario que están casados les recomiendo paciencia y tratar de solucionar todos sus problemas de celos.

Piscis

En el horóscopo te salió la carta de “La Torre”, serán días de enfocarte en hacer un patrimonio con la compra de un terreno o departamento, eso te ayudará a sentirte más seguro. Es tiempo de formalizar con tu pareja y hacer una familia. Tu mejor día será el miércoles, tus números de la suerte son el 18 y 29, y tus colores de la prosperidad el verde y blanco. Tu signo es agua y eso te torna muy sensible y siempre piensas que te van a hacer daño, trata de relajarte y no pensar lo que no es y más en cuestión laboral. Ya no presiones en cuestiones amorosas, si ves que tu pareja ya no es igual, mejor busca alguien más compatible porque Piscis nunca va a estar solo. Eres el mejor para el diseño industrial e ingeniería, procura tomar cursos de esas actividades porque te van ayudar mucho en el futuro.