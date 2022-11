Horóscopo: El día de la suerte para cada signo en la segunda semana de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes mucho tiempo invertido en una información de gran poder que, además, necesitas complementar. Una persona de mediana edad te facilitará el camino y brindará datos importantes. Avanzarás pronto. Sé agradecida con ese individuo y también retribúyele este enorme favor que te hace. Día de la suerte: viernes.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Deberás domar esa fiera que llevas por dentro y apostar por la diplomacia para que defender a tu posición, sin perder los estribos. También tendrás que escuchar con paciencia y muy atenta a lo que tiene que decirte. Esto puedes usarlo a tu favor. De lo contrario te meterás en muchos líos, que pueden afectar más de un aspecto de tu vida. Día de la suerte: lunes.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te prestarás como voluntaria para hacer un trabajo desanderadamente, será un comprimo con el que estás a gusto y lo harás muy bien. Pero lo mejor de todo es que, al final, serás recompensada con dinero, porque reconocerán que se trata de una labor que requiere mucha precisión y detalle. Este es el dinero que estabas esperando para saldar la deuda que te atormenta. Día de la suerte: miércoles.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Debes ser cuidadosa cuando se trata de dinero, sobre todo si está relacionado prestarlo o invertirlo para multiplicarlo. Hay quienes proponen negocios que debes revisar las letras pequeñas. No todo es excesivamente maravilloso. En la relación contigo, estarás radiante y muy positiva. Llegará una invitación que no podrás rechazar. Día de la suerte: viernes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Las buenas noticias llegan esta semana. Te emocionará mucho saber que alguien muy cercano pasará de nivel en su vida, puede ser cambios en el trabajo, tendrá un bebé, anuncia boda o más. En el empleo, recibirás ayuda de alguien poderoso que te encaminará a conseguir el enfoque que necesitas para desarrollar el proyecto que tienes en tus manos. Día de la suerte: martes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Es probable que seas malinterpretado por alguien allegado en tu empleo, debido a que no eliges las palabras adecuadas para plantear las cosas. Pero esto se resolverá y quedará como una lección aprendida. Trata de escuchar los consejos de amor de un viejo hombre, que te guiará para conseguir tu media naranja o valorar aún más la relación. Día de la suerte: jueves.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Puedes vivir un día muy intenso en cuanto a emociones totalmente opuestas, como rabia o mucha alegría, pero dependerá en tu habilidad de manejar las situaciones que se te presenten y cómo sacarle provecho. Pero si te siente atrapada en la furia, busca alternativas para que tú misma te sacas una sonrisa. Día de la suerte: lunes.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La pereza y el desinterés te están ganando la batalla, tus energías positivas cada vez disminuyen más, pero afortunadamente cuentas con personas que te ama que te harán ver y tomar conciencia de lo valiosa que eres. Verás cómo todo comenzará a tomar color, solo necesitas aceptar la ayuda que te están brindando y

darte el tiempo que necesites. Día de la suerte: sábado

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te están tentando a caer en situaciones que siempre has criticado. Solo quieren verte caer. Lo mejor será que depures tu círculo social y seas un poco más selectiva. Descubrirás quién te está tendiendo la trampa. Con esto sabrás que tienes mucha fortaleza y que confianza en ti misma. Aprovecha esas virtudes y fija los límites. Muchos llorarán, pero serán precisamente quienes los traspasaban. Día de la suerte: domingo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Esta semana será propicia para que te des ese gustico que tanto has estado posponiendo por miedo a gastar más de la cuenta o arrepentirte. No le des más vueltas y quiérete, porque te esfuerzas mucho en tu empleo, hogar y con tu familia. Cuando lo hagas te sentirás realizada y lo mejor de todo es que no sentirás ningún remordimiento. Día de la suerte: miércoles

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Habrá un estallido en tu imaginación que se proporcionará un dinero extra y que, además, estabas necesitando. No dudes de tus capacidades y plasma de una vez tus ideas para que no se te olviden los detalles. No la converses con personas que no sean de tu entera confianza. Vienen días de goce y disfrute en familia. Valóralos. Día de la suerte: lunes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La paciencia no es una de tus virtudes, pero no queda de otra que seguir esperando, pues más pronto que tarde llegará esa noticia que te tiene angustiad y ansiosa. Lo que debes es trazara un plan alternativo por si las cosas no salen como lo estabas esperando. Además, debes tener claro que non puedes tener el control de todo lo que te rodea. Día de la suerte: domingo