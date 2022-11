Confianza total: Los cuatro signos más fieles del zodiaco

Al iniciar una relación cerrada hay algunas condiciones que quedan tácitas, como la de la lealtad, a menos que se trata de una relación abierta; sin embargo, hay acuerdos que se conversan previamente. La fidelidad no solo se limita a la monogamia, que es un factor imprescindible para el buen funcionamiento del romance. Sino también al respeto por los límites claros que ambos pusieron, así como a la confianza que se deposita en el ser amado. Hay algunos signos del zodiaco que se caracterizan por ser los más fieles de todos.

Ellos son Tauro, Cáncer, Escorpio y Capricornio. Esto no significa que los demás sean unos infieles empedernidos o que este grupo nunca caiga en la tentación, sino que son los que se centran más en los valores y pocas veces caen en la tentación para no causar daños en quien ama.

Para cultivar la exclusividad, es necesario tener bien claro el compromiso que se está adquiriendo, tanto el propio como con el ser querido; ser honesto e involucrar a la pareja en diversas actividades con diferentes tipos de personas sin temor a esconder algo, buscar siempre una solución verdadera ante los conflictos y que resulte positiva para ambos. También, mantener una comunicación fluida y regular.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los nacidos bajo este signo se comprometen al 100% con la relación y su pareja. Para ellos es muy importante y vital contar e involucrar al otro en cada acción y situación, porque lo visualizan en su futuro. Dan todo lo que tienen para que el tiempo entre ellos sea de provecho y demuestran con muchas o pocas acciones el gran sentimiento que tienen. Esto permite que se enfoquen en su realidad, por tanto, no se distraen con facilidad.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se caracterizan por ser muy seguros de ellos, por lo que no ahogan ni saturan a sus parejas con celos enfermizos. Ellos saben muy bien que cada uno debe tener su espacio y tiempo. Depositan toda su confianza en sus parejas y no dudan de ella, pues esperan recibir en la misma medida en la que dan. No temen a expresar todo lo bonito que sienten y les gusta compartir cada momento, sin importar si son lindos o feos, con quien aman.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Los escorpianos siempre apuestan por una comunicación fluida, ya que es uno de los puntos primordiales para mantener una relación sana. Cuando inician un romance solo se centran en esa persona para atenderla cómo se merece. Son como un libro abierto, que muestran todo cuando están enamorados. Además, cuando aparecen los conflictos, buscan soluciones que resulten positiva para los dos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Los de este signo emplean el tiempo en pareja para conocerla a profundidad, se dedica a entender y comprender cada detalle de su vida para hacer que la relación sea armoniosa y duradera. No buscan la perfección, al contrario, abrazan desde los defectos, por esto cuando tienen un romance son muy duraderos. Una de sus cualidades, es que no solo son pareja, también se convierten en grandes amigos, lo que hace más fuerte la unión.