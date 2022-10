Signos del zodiaco: ellos son los más infieles

Comenzar una relación amorosa implica muchas responsabilidades, como entrega, comunicación efectiva, respeto, apoyo y sobre todo compromiso. Esa lealtad se sobreentiende que debe estar presente, sin importar si es está frente a una relación cerrada o abierta. Siempre hay aspectos que no son negociables. Sin embargo, hay algunos signos del zodiaco que tienden a quebrar estas reglas.

Algunos de estos signos son: Aries, Géminis, Virgo, Libra y Sagitario. Pero esto no implica que todos los nacidos bajo estas constelaciones necesariamente deben ser así, también está muy ligado a los valores de crianza que recibieron durante su formación, sus creencias y vivencias.

Ser fiel es un compromiso con uno mismo y con el otro. La fidelidad es un acto voluntario, que se da cuando se ama. No hay excusas que valgan para justificar la ruptura de los acuerdos. Pero sí es importante que como personas responsables se debe estar consciente de las tentaciones para no caer en ellas.

Lo primero que se debe hacer es reconocer cuáles son las debilidades, por ejemplo: si hay una persona que te atrae mucho, pues trata de no coincidir a solas. Ten presente siempre las consecuencias de tus actos. Sé empático y ponte en los zapatos de tu pareja: ¿Cómo te sentirías ti te pusieran los cuernos a ti? ¡Comencemos!

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Les encanta la aventura, por lo que vivir experiencias con otras personas que no son sus parejas, los hace sentir vivos. Saben muy bien cuáles son sus mayores atractivos y no dudan en ponerlas en práctica para lograr su cometido: salir con alguien más. Se creen muy astutos, por lo que piensan que nunca serán pillados en la infidelidad. Tienden a ser descarados cuando son descubiertos, pero son unas estrellas para hacerse las víctimas. Creen que tuvieron una buena razón para caen en la tentación.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Los nacidos bajo este signo, a menudo traicionan a sus amados y tienen a hacerlo con personas muy cercanas. A ellos los domina fácilmente la convivencia con otros, sobre todo si son sapiosexuales como ellos. No es cualquiera que los hará caer, sino quienes tengan la fortaleza de conquistar sus mentes. Mienten con facilidad y usan estrategias para no ser expuestos. No creen en las relaciones cerradas, precisamente por su “amplio corazón”, lo que muchas veces les trae problemas o no resultan estables en el amor.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los de este signo de tierra son unos expertos engañando. Suelen hacerlo y jamás levantar sospechas, así algunos tienden a vivir una doble vida por largos años. Son ellos quienes deciden cuándo acabar con los tríos amorosos. Se apega a sus parejas y esto les cuesta decidir con quién quedarse, porque se entrega por completo a ambas personas. Es una de las razones porque no levanta sospechas, ninguna de las partes se siente abandonado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Los libranos fácilmente pueden salir con más de dos personas al mismo tiempo, tienen la “capacidad” de llevar a cabo sus mentiras sin que nadie se dé cuenta. Son manipuladores y consiguen lo que quieren. Creen que si esa persona llegó a su vida es por algo y no lo dejarán ir de largo. Les gusta vivir al límite, aunque eso implique causar dolor en los demás. Las acciones extremas son las que hacen que puedan hacerlos caer en consciencia de todo el daño que causaron.

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Para ellos es muy fácil tener un triángulo amoroso. Suele ser con amigos, de su círculo más íntimo. Les cuesta comprometerse en una relación, porque le gusta coquetear empedernidamente. Saben que son atractivos, saben que pueden acusar dolor, pero sienten que no pueden controlar sus impulsos, aunque tampoco trabajan para frenarlo.