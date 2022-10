Los 4 signos que más caen en el amor no correspondido y cómo solucionarlo

¿Quién no se ha enamorado solo alguna vez? o ¿quedado en la friendzone? pues quizá algunas vez en la vida se ha estado de ese lado del amor no correspondido, pero en el horóscopo hay algunos signos que parece encantarles andar dando amor a quien no lo quiere, y por ende, creen que no tienen suerte para encontrar a su alma gemela.

El amor no correspondido puede resultar peligroso en muchos aspectos, porque en algunas oportunidades el enamorado se obsesiona con la otra persona, sabe todos sus movimientos, qué hace o deja de hacer. Lo idealizan al punto de que creer que es perfecto y no son capaces de percibir el desprecio por la dependencia emocional que desarrollan hacia esa persona. Además, para ese otro también resulta incómodo porque se ve perseguida y acosada.

Los signos zodiacales que buscan este tipo amor son Tauro, Cáncer, Sagitario y Acuario

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La atracción hacia la otra persona es casi de inmediata. Como un flechazo, pero para un solo bando, porque el otro no está disponible. Ellos suelen malinterpretar las acciones y palabras, por lo que creen que de verdad puede llegar a existir una relación entre ambos, pero esto es muy alejado de la realidad. Los idealizan tanto que no ven sus defectos y además siempre mantiene vivas las esperanzas.

Para evitar hacer en esta trampa, deben apelar a la autocompasión. Primero analizarse objetivamente y ver si realmente el otro no está respondiendo a la misma señal. Una vez detectado esto, será necesario centrar la energía en otras cosas, como el deporte, el trabajo, y buscar nuevo círculo de amigos, que le permitan tener posibilidades verdaderas de tener un amor de dos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los nacidos bajo este signo suelen tener sentimientos de culpa porque siempre se terminan enamorándose de sus amigos. Ellos confunden la confianza con el amor, es por esto que se convierte en los mejores compañeros, en los confidentes, y tienen toda la atención del otro, pero lastimosamente solo lo ven ojos de un buen amigo y nada más.

Es entonces cuando la autoestima se baja, pues no creen que tiene lo suficiente para conquistar. Su problema radica en que confunden los límites. Una forma de frenar este tipo de relación dolorosa es acudir a un terapeuta que le brinde las herramientas para fortalecer el amor propio, y de esta forma sabrá dónde buscar y cómo interpretar correctamente lo que el otro le quiere decir.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Ellos creen que la vida es injusta porque siempre caen en el mismo hoyo: enamorarse solos. Esto le produce mucha ansiedad y miedo porque esta aterra la soledad. Y es que, aunque le da pánico esto, es lo que justamente atraen para sus vidas. Sufren mucho, piensan que ser buenos, amables y sensibles no son suficientes para conquistar, pero se equivocan.

La mejor alternativa para detectar esto es saber cuáles son sus potencialidades, sus cualidades más fuertes, qué lo hace único y, además, aprender que la soledad no significa estar solo, sino que es un estado o momento de provecho para conocerse mejor. Al tener esto claro, comenzarán a notar cómo sus perspectivas cambiarán y la selección de pareja también.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Muchas veces el amor no correspondido está dentro de una relación de pareja. Ellos son expertos en quedarse ahí, pese a que saben que ya la magia se acabó. Son incapaces de decir: ‘Hasta aquí’ y buscan mil pretextos para justificar el por qué soportan vivir en un noviazgo o matrimonio que ya no funciona. A veces prefieren perdonar la infidelidad, con tal y el otro no los deje.

¿Cómo evitarlo? Pues deben adquirir conciencia sobre la situación, poner en una balanza qué tanto se ha dado y cuánto se ha recibido por parte del otro. Al estar claro que ya no hay nada, es entonces cuando se deben fijar límites que deben estar alimentados por el amor propio y la autoaceptación. De ser necesario debe acudir a un terapeuta para que los ayude a salir del foso.