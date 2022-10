Horóscopo chino: Los días de suerte para cada signo en la cuarta semana de octubre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

La familia está contenta porque te diste cuenta que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Ahora te sientes más relajada y tranquila, porque sabes que no importa cuánto durará porque tú darás lo mejor de ti y serán momentos memorables. Estás en paz y tus energías están balanceadas, lo que permite que puedas conseguir muchas cosas. Día de la suerte: Domingo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Quieres monetizar todo ese conocimiento y pasión que tienes por tu habilidad, pero aún no es el momento, ya que aún faltan algunos detalles para que puedas materializar tu emprendimiento. La buena noticia es que en este tiempo podrás educarte en finanzas, comercio electrónico y cómo formular de proyectos de negocios. Verás resultados muy positivos. Día de la suerte: Jueves.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Por fin le estás viendo el queso a la tostada con este empleo. Te sientes afortunada por encontrar el trabajo perfecto que te permite llevar tu hogar y tu profesión de la mano. Realiza una lista con las cosas que quieres y tienes pendientes para que puedas ir saliendo de ellas a medida que el dinero vaya llegando a tu vida. Día de la suerte: Viernes.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Hay un hombre que te dará comunicará algo que realmente te hará sentir mal, pero verás que con el pasar del tiempo será lo mejor que ha salido de su boca. Comienzas un nuevo ciclo en el que florecerás a pesar de las adversidades. Eres más fuerte de lo que imaginas. Una mujer llegará para darte el ánimo que necesitas y lo agradecerás al cosmos. Día de la suerte: Miércoles.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

La tranquilidad por fin reinará en tu casa o en tu trabajo. Sentirás cómo las energías fluyen y eso te hará sentirte mucho más creativa y productiva. Aprovecha todo eso para sacar lo mejor que tienes y plasmar esas estupendas ideas. Solo debes pulirlas y compartirlas para que veas cómo traerán buenas noticias al cabo de unos 15 días. Día de la suerte: Jueves.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No des tantas vueltas y termina por decirle lo que sientes a esa persona que te trae delirando. Ambos están en sintonía, pero ninguno se atreve a dar el primer paso. Estos días serán fructíferos para que dejen los miedos de lado, ya saben que ninguno es como sus parejas pasadas. Por la noche, será el mejor momento del día para expresar lo que sientes. Día de la suerte: sábado.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Una actividad extra te caerá como anillo al dedo para mejorar tu economía. Además de que recibirás una noticia muy positiva sobre que ya no deberás asumir una responsabilidad financiera que te habían dado. El dinero quedará justo para comprar eso que tanto necesitas y quieres para mejorar tu calidad de vida. Día de la suerte: jueves.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Si quieres recibir, tendrás que soltar. Quieres tener todo para ti porque te da miedo volver a sentir la austeridad, pero esos tiempos de vacas flacas pasó. Los astros tienen preparado muchas cosas positivas para ti, pero no llegarán mientras tengas las manos llenas. Además, también puedes beneficiar a otros con lo que debes dejar de lado. Día de la suerte: domingo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La vida es un bumerán y esa buena acción que hiciste recientemente te será premiada justo cuando más lo necesitarás. Llegará de la forma menos pensada. Te darás cuenta que la cadena de favores existe. Sé prudente con lo que te premia el universo, úsalo con sabiduría para que puedas dejar la puerta abierta. Día de la suerte: miércoles.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Serás calificada como egoísta, pero que eso no haga mella en tu seguridad, porque quienes hacen estos comentarios sobre ti son precisamente a quienes les molesta que comiences a ponerle límites a circunstancias y personas. Sigue adelante con la frente en alto porque vas por buen camino y lo estás haciendo bien. Tú sabes que es así. Día de la suerte: sábado.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Necesitas dinero con urgencia para solventar ese rollo que no te deja dormir, y esta semana lo conseguirás con mucha facilidad, a pesar de que tengas que pagar un poco más al final. Debes ser agradecida, porque esa persona confía mucho en ti y esa es la razón porque no le importará desprenderse de ese dinero para que lo uses tú. Día de la suerte: viernes.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No busques las soluciones a tus problemas afuera, todas están dentro de ti y sabes cuáles son, pero te da miedo tomar decisiones drásticas para no verte mal, ya que piensas mucho en el qué dirán. Llegó el tiempo de ponerte en primer lugar y qué es lo que más te conviene. Esto permitirá que te deslastres de tantas cosas que te tenían atada mentalmente. Día de la suerte: sábado.