Donovan Castillo conquista con poderosa rutina: patinó con movimientos de lucha libre

Lo volvió a hacer. El mexicano patinador sobre hielo, Donovan Carillo, se lució en la Gala de Exhibición del Skate America 2022, que se desarrolló esta semana en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Rindió homenaje a sus raíces y qué mejor manera de lograrlo que con una rutina enmarcada en la lucha libre al ritmo de la cumbia.

El patinador artístico salió a la pista enmascarado, como lo hacen los luchadores, para luego mostrar su rostro y empezar su coreografía llamada Los Luchadores Mix. Brilló con su traje con las lentejuelas y verde fosforescente que contrastaron perfectamente con el negro de fondo que tenía el atuendo.

Esta es la rutina que presentó Donovan Carrillo🇲🇽 en la Gala de Exhibición del #SkateAmerica2022, en la cual honró parte de nuestra cultura como lo es la Lucha Libre.



¿Les gustó su presentación llamada Los Luchadores Mix? pic.twitter.com/V8ix06nUuY — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 24, 2022

Danzó con glamur bajo la música “Los luchadores” de la Sonora Santanera y captó de inmediato la atención de todos los presentes y los jueces. Lo que más impresionó es que usó pasos de los peleadores mexicanos. Subió a una de barandas que rodean la pista, desde donde se puso de cuclillas y saltó al hielo. Era todo un peleador profesional con patines.

Además, también incluyó en su performance la canción “Bailan Rochas y Chetas” de Nene Malo y “Después de la Playa” de Bad Bunny.

Pese a la estupenda y atrevida rutina, el patinador de 22 años se posicionó en el puesto 12, ya que sufrió una caída. Obtuvo 69.12 en el programa corto y 199.10 en la rutina libre, dando un total de 188.28. Pero esto no le restó reconocimiento por su hazaña, de la que todos los mexicanos están orgullosos.

Recibió cientos de elogios por parte de sus compatriotas, quienes se volcaron a las redes sociales para darle todo el apoyo: “Súper original la música, el vestuario…y el con el carisma que le caracteriza”, “Buena rutina, le hace falta ese plus, para avanzar tiene madera, un buen patrocinador no le vendría mal, si no pregunten a Checo Pérez, sacrificio”, “¡La selección musical, el traje, los movimientos, la vibra! ¡Este tipo es genial desde donde lo veas! ¡Sigue así Donovan Carrillo!”, fueron parte de las palabras para él.

Hizo historia

Donovan debutó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y donde también llevó en alto el nombre de México al hacer su rutina al ritmo de ‘Black Magic Woman’, de Carlos Santana. A esto se le suma que hizo historia en corto patinaje artístico, donde obtuvo 79.69 (la más alta de su carrera) que lo clasificó a la final (programa libre), evento en el que ningún otro patinador mexicano había participado antes, reseñó Marca.

Además, se posicionó como uno de los mejores 24 patinadores de todo el mundo. Durante el evento deportivo, le dedicó sus victorias a su familia y aprovechó para dar un mensaje esperanzador a toda la juventud: “Esto es para mi familia y para todo México, que los sueños se hacen realidad”, resaltó el atleta.

Por su parte, su madre no dudó en contestarle “Eres lo más grande de nuestras vidas, lo hiciste, lo hicieron, dile a Goyo que muchísimas gracias. Cuando nadie creía en ustedes, lo hicieron”.