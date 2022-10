Con estas plantas atraerás la prosperidad

Las plantas son vitales en la vida del ser humano pues ella proporcionan oxígeno, alimentos, fibras, combustible y muchas otras cosas más. Tenerlas y conservarlas debería ser una de las tareas prioritarias para cualquier persona. Además de sus poderes curativos, estas también son altamente usadas en el mundo del esoterismo para atraer la buena suerte y alejar las malas energías

Hoy te presentamos cuatro plantas con las que activarás las prosperidad en casa, y la bonanza de oportunidades esté presente, para que el éxito nunca falte y la salud tampoco les falle, ya que esta es necesaria para obtener cualquier cosa en la vida.

Estas plantas son: el bambú de la buena suerte, las suculentas o planta de Jade, los helechos y la planta del dólar. Todas las puedes tener dentro de la casa o de la oficina, salvo el helecho.

Plantas para la buena suerte Pixabay

Bambú de la suerte

El bambú es una de las planas con mayor fama en cuanto a la prosperidad y el dinero. Desde tiempo ancestrales es usada para llamar a la buena suerte. La ideal es aquella con tres tallos, que simbolizan la felicidad, salud y larga vida. Para activar las buenas vibras se debe colocar en la zona noreste de la sala o en la este del escritorio. Se dice que quienes tenga esta hermosa plata en sus viviendas u oficinas, el éxito siempre estará garantizado.

Plantas para la buena suerte Pixabay

Planta del dólar o dinero

Como su nombre lo indica ella es ideal si lo que se desea es aumentar la riqueza y las oportunidades para prosperar. Es una planta de interior que activa el área de las finanzas. Al colocarla en el lado noreste de la vivienda. Son muy resistentes. Para potenciar su efecto, lo mejor es lograrla reproducir al injertarla en otra, y no comprarla. Una vez que la tengas, entierra entre sus raíces una pequeña moneda para incrementar la suerte.

Plantas para la buena suerte Pixabay

Suculentas o planta de Jade

Ellas tienen una energía muy poderosa, además que son muy resistentes, por lo que se pueden poner en los balcones, terrazas o ventanas. Atrae la suerte si se coloca en la entrada de la casa. Mientras que si decides colocarla en un pasillo, trata de que esté bien iluminado. Evita colocarla en la cocina, baño o dormitorios. Su crecimiento es lento, pero la salud y bonanza siempre estarán presentes en tu hogar.

Plantas para atraer el dinero Pixabay

Helechos

Los helechos tienen doble función: no solo protegen de las malas energías, sino que además atraen la fortuna hasta ti. Se activan cuando las colocas en la entrada de la casa o en las ventanas. Requiere de poca luz solar o que no lleguen directamente los rayos. Además, no hay que regarla mucho para evitar que se pudra la raíz.