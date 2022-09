Venus entra en Libra y con Luna Nueva: Estos serán los signos más afectados

Este 30 de septiembre y hasta el 23 de octubre el planeta del amor y la pasión, Venus, estará en el signo de libra, pero con una particularidad muy interesante y es que desde el 25 de septiembre la Luna Nueva está presente en los libranos.

Según la astrología, la Luna se relaciona con las necesidades e instintos más básicos de sobrevivencia.

Es el planeta de los hábitos a los que estamos apegados y de las reacciones instintivas. Por ejemplo, actitudes y comportamientos tan naturales en nuestra personalidad que ni siquiera podemos ser conscientes de ellos. Además, es el planeta de los sentimientos y las emociones.

Pero si a ello le agregas que el tránsito de Venus entra en libra este 30 de septiembre, hay una explosión en temas afectivos que pueden descontrolar un poco las relaciones.

Pero no todo es malo, también hay una etapa positiva en los signos afectados que les permitirán ser más creativos, solucionar sus problemas emocionales y salir de situaciones donde se sentían estancados.

Estos son los signos que estarán afectado por este tránsito de Venus en libra y que deben aprovechar para solucionar todo lo que esté estancado:

Aries

La característica principal de este signo es que son directos, no le gusta las medias tintas. O quieren o no y eso los hace ser tajantes en las relaciones. Como no hay grises en lo que piensan y hacen, tienen problemas en las relaciones. Sin embargo, en esta etapa van a solucionar algunas diferencias que vienen atravesando con su pareja desde hace semanas y estarán proclives a la reconciliación y la pasión.

Tauro

Los nativos de este signo tienen los pies puestos sobre la tierra. No son personas de andar con dualidades y cuando hablan, son de los que te hacen reflexionar y no le gustan los dramas. Así que en estos días estarán proclives a solucionar cualquier situación de conflicto y lo harán con ecuanimidad. Harán sentir al ser amado que están presente, pero que deben entender que hay limites que no se pueden traspasar.

Cáncer

Se toman todo muy a pecho, así que el drama es su premisa. En las relaciones quieren tener la razón y si no la tienen buscan apelar al sentimiento, así que en esta etapa estarán más sensibles que nunca. Necesitan sentirse seguros de que la persona que está a su lado se quede allí y en esta oportunidad serán capaces de todo para lograrlo.

Libra

Es de los signos zodiacales más diplomáticos y no le gustan los conflictos. Además, la armonía, la belleza y el amor son tres de sus virtudes, por lo que estarán preparados para solucionar cualquier situación que se les presente en sus relaciones afectivas. Con la Luna Nueva hará todo lo posible por complacer a su pareja para estar tranquilos y con paz mental en esta etapa.

Capricornio

Son muy tercos y siempre quieren tener la razón, por eso es mejor evitar las discusiones con estos nativos y pasar la página. En esta etapa estarán muy apasionados y con una ola de sensualidad inexplicables. Además, estarán controladores y autoritarios. Tienen algo a su favor, son personas responsables y resolverán todas las situaciones desfavorables que se les presente en el camino.