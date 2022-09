Horóscopo chino: descubre cuál es tu número de la suerte según tu signo del zodiaco

Esto es lo que te deparará el cosmos y los astros para los próximos días. Esta semana habrá momentos importantes, llegarán oportunidades y mucho más. Descubre cuál número será tu aliado en el horóscopo chino.

Rata

La incertidumbre se apodera de ti, las dudas en torno a eso que te preocupa crecerán, pero le encontrarás respuestas y te ayudarán a continuar el camino. Te guiarán, solo debes esperar que llegue el momento preciso para que termines de dar el paso final, y así solventar de una vez por toda esa situación que tanto te atormenta. Número de la suerte: 12

Buey

Llegó la hora de definir y empezar a dejar las cosas claras, son los días claves para expresar todo lo que sientes y piensas al respecto. Hazlo calmadamente y no caigas en provocaciones, solo emite tu opinión y escucha en silencio. Esto será poderoso para ti. Número de la suerte: 576

Tigre

Los nacidos bajo este signo empezarán a cerrar ciclos en este último trimestre del año. Será el comienzo del fin, que dará inicio a nuevas experiencias prometedoras. Si realmente deseas eso con tanto anhelo, no dejes puertas abiertas. Tienes que soltar para comenzar a recibir. Nada puede llegar a ti si aún mantienes las manos ocupadas. Número de la suerte: 24

Conejo

Crees que estás solos, que no hay nadie para tenderte la mano, pero es que estás tan ensimismado que no te has dado cuenta las veces que te han ofrecido ayuda para hacer más fácil el transitar por ese camino. Busca apoyo, conversa, plantea, pero no creas que tú solo puedes con todo porque no eres un súper héroe. Número de la suerte: 111

Dragón

El orden en tu vida se impondrá, llegará una persona que te hará ver que este caos que tienes no te resulta favorable. Entrarás en razón y comenzarás a darle un balance a cada aspecto de tu vida. Tendrás un buen comienzo porque vendrán a ti grandes proyectos en los que destacará tu liderazgo. Número de la suerte: 48

Serpiente

Por fin se hará justicia y será retribuido todo eso por lo que diste tus días y noches, tu tranquilidad. Te sentirás satisfecho porque lo lograste. Será una etapa de equilibrio en tu vida laboral, pero resulta necesario que prestes atención a los detalles y letras pequeñas de cualquier documento que vayas a firmar. Número de la suerte: 87

Caballo

Es tiempo de que comiences a ver desde otra perspectiva, que te permita sacarle provecho, y no enfrascarte solo en lo negativo o poco trascendental. Mira lo positivo, a qué le puedes sacar provecho. Atrévete a explorar nuevas cosas, experiencia, conocer persona, lugares. Ahí está la clave. Número de la suerte: 52

Cabra

Las oportunidades laborales lloverán. Te sentirás halagado ante tantas propuestas, pero es importante que te sientes a meditar cuál de ellas es la más favorable a largo plazo, y recuerda que no todo lo determina el dinero. Identifica esas potencialidades que podrás pon en práctica y que tan lejos puedes llegar en esa compañía. Número de la suerte: 100

Mono

Ten cuidado con lo que dices, alguien te está escuchando atentamente a todo lo que expresas para tratar de tergiversar y lograr su cometido: que quedes mal. En el plano laboral, ahórrate los comentarios negativos o innecesarios, o si deseas desahogarte hazlo con alguien de suma confianza fuera de tu puesto. Número de la suerte: 86

Gallo

Saldrás de la rutina que tanto te cuesta dejar. Eres apegado a la monotonía porque lo cambios te aterran, pero esta nueva experiencia será grandiosa para ti y tus acompañantes. Hay un viaje en puerta, no lo desestimes. Te hace falta ver otros paisajes, conversar con personas de otras culturas y probar nuevos sabores. Número de la suerte: 323

Perro

La economía persona tendrá cambios importantes debido a que llegan algunos gastos que estaban en la cuenta. Gracias que eres previsivo podrás salir airoso. En el plano sentimental llegan tentaciones de activarte con alguien muy importante. Número de la suerte: 436

Cerdo

Le encontrarás la solución a ese problema que te trae pensando desde hace varios días. La solución está muy cerca de ti, así que debes estar atento. Es muy probable que durante la noche llegue esa idea mágica que logrará cambiar todo. Número de la suerte: 145