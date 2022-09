Los 5 signos que verán la prosperidad en el fin de semana

¿Reconocerán mi punto de vista? ¿Seré toda la vida un asalariado? ¿Tendré oportunidades para destacar y demostrar lo que realmente sé? Estas y otras preguntas serán respondidas por el universo este fin de semana, justo cuando inicia octubre, el último trimestre del 2022. Y los afortunados que serán Tauro, Libra, Escorpio, Cáncer y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Habrá un momento de justicia en estos días. Defender tu punto de vista te ha costado a veces amistades, puestos de trabajo y muchas otras cosas más, pero en esta oportunidad todo será justo y te darán la razón, por lo que saldrás campante y satisfecho, porque sabes que es lo mejor que se debe hacer.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

A tus finanzas llegará un dinero que no estaba entre tus planes, y te caerá como anillo al dedo porque te hará falta para terminar de cumplir con tus responsabilidades, porque lo que saldrás airoso. Esto que vivirás es el efecto de las cientos de veces que has sido agradecido con la vida y han tomado con paciencia y resiliencia los momentos difíciles. Das sin esperar recibir nada a cambio y ese desprendimiento, hace que brilles y seas premiado.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Este fin de semana vas a tener la oportunidad para darte un gusto luego de tanto esfuerzo y trabajo, lo compartirás con tus seres más queridos porque te sientes satisfecho y orgullo de lo que has conseguido. Vívetelo, pero evitas los excesos con la excusa de que lo mereces, porque entonces acabar arruinando todo. Tu familia está orgullosa de todo el avance que has tenido, y ahora verás cuánto más vas a alcanzar.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se abrirá la puerta del éxito y todo será gracias a la disciplina que mantienes con cada una de tus responsabilidades. La oportunidad llegará por parte de un desconocido, quien de forma sutil y a modo de cometario te dará la pista que necesitas para aprovechar y tomar esta ventaja que te regala el universo. Con tu talento y tu objetividad llegarás muy lejos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La dedicación que le has dado a tu trabajo te llevará a comenzar un nuevo camino como emprendedor, dueño de tu propio dinero y dinero. Deberás hacer sacrificios para poder ver la bonanza. Este fin de semana, una idea buena y clara estallará en tu cabeza y no debes dejarla ir ni comentarle a cualquiera. Plásmala en un cuaderno, desarróllala, busca toda la información que necesitas, y no dudes de ti, porque llegó la hora de que inicies tu propio negocio.