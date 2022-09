Horóscopo chino: signos que terminarán el mes con la mejor de las suertes en el trabajo

Cuatro signos de la astrología china serán los afortunados que tendrán éxito en sus puestos de trabajo o negocios, durante el ocaso de septiembre. Y es que conseguir estabilidad laboral, ascensos, reconocimientos y avance en los proyectos hacen crecer a cada individuo y, además, afianza la motivación para continuar produciendo positivamente. Esta semana, los nacidos en los años del dragón, la rata, la cabra y el mono brillarán.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Un viaje de negocio abrirá muchas puertas para tu éxito. Es la oportunidad que necesitas para puedas demostrar todo tu talento. Aunque tú no lo veas, siempre hay alguien que te observa y sabe que tienes potencial, así que no dejes de brillar, no bajes la guardia porque tu momento de lucirte está muy cerca. Pule las ideas, pide opiniones a tus seres de mayor confianza, cambia lo que creas debes mejorar, analiza cuáles son tus fortalezas y ensaya, porque ese cambio de aire fuera de la oficina será de vital importancia para esto.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Para quienes están bajo la influencia de este animal, esta será la semana propicia para pedir el aumento o ajuste de salario. Las finanzas en la empresa están fluyendo muy bien, ellos saben que te mereces ese dinero y no se opondrán. Pero, un dato, debes ser asertivo en tu petición, para que no suenes prepotente o que quieres imponerte. Solo muéstrales los resultados de tus objetivos, todo lo que has logrado y lo que esperan que te retribuyan. También es importante que escuches lo que tus jefes tienen que decirte porque te ayudarán a crecer más.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ese puesto que tanto anhelas, llega. Estás dudando de tus capacidades y eso es porque le estás dando mucho protagonismo al miedo. No temas porque eres una persona exitosa y sabes que tú puedes, tienes todas las herramientas y conocimientos para solventar cualquier inconveniente.

Además, eres una persona de fácil trato y comunicativa, lo cual juega a tu favor cuando tienes que recurrir a una ayuda para seguir avanzando de forma limpia en tu camino laboral.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Los sacrificios que tanto hiciste en casa, con la familia, tu pareja y tu propio tiempo rendirán frutos. Serás reconocido por tu gran esmero y esfuerzo. Todos fueron testigos que eres capaz de hacer hasta un poco más de lo que te pide con la finalidad de alcanzar los objetivos, sino que también sabes que todo esto alimenta sus propias habilidades. Eres una persona que se mantiene al día en sus conocimientos y eso es un punto a tu favor.