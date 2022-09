Lluvia de estrellas: ¿Cómo afectará a los signos del zodiaco?

Este fin de semana inicia octubre, el último trimestre del año y con él una mágica lluvia de estrellas que se extenderá hasta el próximo 16 de octubre. Las Dracónidas, como se les conoce a este tipo de evento astronómico tendrá su día más álgido el 8 de octubre y favorecen al hemisferio norte, y ejercerán influencia en cuatro signos del zodiaco.

Esta lluvia de estrellas es bastante menor que otras, por lo que llega a más de 20 meteoros por hora, aunque ha habido ocasiones que se han registrado cientos de meteoros. Se verán en lo alto del cielo. Ante esto Géminis, Capricornio, Leo, Piscis y Virgo sentirán la fuerza de este evento.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Habrá un malentendido que sacará de tus casillas y muchos verán una parte de ti que no conocían. Es importante que debas controlar tus emociones para que estas no te dominen y termines pidiendo disculpas, cuando en realidad quien las debe recibir eres tú. Los solteros saldrán de la monotonía con una invitación a salir que te le harán sus amigos. No desperdicies estos momentos que son únicos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Se presentarán trabas para obtener ese documento que necesitas para continuar otros asuntos, sobre todo en materia de identificación y financiera. Será vital que no te confíes, y comiences a hacer desde ya y no dejes nada para última hora porque te las verás muy mal, podrías perder hasta ese proyecto o documento de mayor importante que requieres.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El dinero así como llegará, así se irá. Así es mejor que no planees mucho lo que quieres hacer con tus finanzas y enfócate solo en las necesidades básicas que debes cubrir. Será necesario que arregles todas las fugas de agua que puedan a ver en tu hogar, porque por allí se van todas las energías que atraen el dinero y la prosperidad.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tendrás muchas energías circulando a tu alrededor, te sentirás fuerte y con mucho ánimo, así que conocerás muchas personas que te dejarán buenos mensajes y reflexiones importantes. Olvidarás las malas relaciones que tuviste hasta hoy, porque le darás paso a vivir con intensidad cada una de tus oportunidades, siendo precavido como te caracteriza.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tu creatividad florecerá y será propicio que anotes todas las buenas ideas para que más adelante puedas seguir construyendo con ellas. Respalda toda la información que tengas, porque un bajón en la energía eléctrica, una pérdida del celular o no recordar una contraseña te harán pasar un mal rato con esos datos tan importante que tienes almacenados. Apóyate en la nube y guarda todo allí.