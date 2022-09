Sol entra en Libra: cómo influenciará a estos cuatro signos del zodiaco

El Sol entró en Libra este 23 de septiembre, por lo que el balance en estos días seguirá un poco inestable e influenciará en el horóscopo, en especial a cuatro signos. Hay que recordar que durante septiembre, Mercurio ha estado retrógrado hasta el próximo 2 de octubre, dando paso así al equilibrio que se necesita para terminar el año. Los signos que verán los efectos de Libra, serán Géminis, Virgo, Escorpio y Satigario.

Géminis

En materia de salud, en estos últimos días aparecerán algunas afecciones a nivel de la garganta, que más allá de los cambios que se están viviendo por las estaciones climáticas, se deben a que tu cuerpo te está hablando, pero no has sido capaz de reconocer estas señales. Hay algo que quieres decir, pero no sabes ni cómo y en qué momento.

Debido a la influencia de Libra, será necesario que seas más empático de lo que naturalmente eres, pues es muy probable que las cosas se compliquen un poco si el mensaje que quieres dar se mal interpreta. En materia del amor, te encanta vivir a plenitud cada una de tus emociones, así que no te enrolles por lo que los demás puedan pensar o decir. Disfruta tu momento.

Escorpio

La balanza de Libra se comenzará a equilibrar y resultará favorecedora para ti. Es tiempo de la equidad, deberás nivelar las prioridades en tu hogar y tu trabajo. No permitas que uno tenga mayor peso que el otro, pues traerá caos a tu vida. Cada responsabilidad en su tiempo y en su espacio.

Llevarte el trabajo a casa o los problemas del hogar al sitio de empleo es todo un vicio que debes dejar, y estos días son los ideales para comenzar con un nuevo hábito que representará todo un reto para ti. Lo lograrás. Saldrás airoso.

Sagitario

Hay que sanar esas heridas que no te dejan avanzar, y necesitarás restablecer algunos vínculos que están rotos o deteriorados por la poca o nula comunicación. Deberás escuchar y comprender desde el punto de vista del otro y no del tuyo solamente.

La ofensa no tendrá cabida en esta etapa con el Sol en Libra, porque se buscará en el balance. Los que tienen negocios, las finanzas comienzan a florecer, las ventas aumentarán. Sigue con la constancia que te caracteriza y no te dejes apabullar.

Virgo

Estos días son propicios para la reflexión. Tu amor se está marchitando, precisamente por esos errores del pasado que te has negado a corregir por tu terquedad. Si quieres salvarlo, debes dejar de lado esa actitud.

Es hora de que hagas saber a tu pareja que la amas, de todas las formas posibles. Respáldate con hechos duraderos en el tiempo y no solo con palabras. No importa qué tan pequeño sea el detalle o el gesto, tu amado lo tomará como especial y valorará.