Los números de la suerte de los signos del zodiaco: los regirán en octubre

La suerte estará del lado de algunos, mientras que otros deberán cuidar sus acciones para no autosabotear su fortuna. El amor tocará a la puerta y otros signos vivirán momentos intensos. Hoy conocerás los número de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo.

Aries

Del 21 de marzo al 20 de abril

Llegó el momento de mostrar todo tu potencial en el ámbito laboral. Ponte creativo, esfuérzate y busca las formas de mostrar todas tus cualidades y aptitudes, pero todo esto sin ser tan obvio. La discreción debe estar por delante. Obtendrás eso que tanto has querido en la empresa o en tu propio negocio. No te falles, cree en ti, pues otra oportunidad como esta no sabes cuándo se repetirá. Número de la suerte: 20

Tauro

Del 21 de abril al 20 de mayo

Ese apoyo financiero que está buscando se te dará y será preciso que logres acuerdos y dejes los términos claros para evitar inconvenientes a futuro. En el plano sentimental, será especial para los que están en una relación. Los solteros seguirán en la búsqueda de la media naranja. Número de la suerte: 99

Géminis

Del 21 de mayo al 21 de junio

Alguien te está siguiendo solo por mero interés. Tienes algo que necesita y no te dejará hasta que lo consiga, así que debes ser precavido con la información y los detalles que aportas a los demás. No es momento de confiar en cualquier. Hay cierto problema doméstico en tu hogar con las luces, trata de solucionarlo para evitar que las energías negativas se acumulen. Número de la suerte: 57

Cáncer

Del 22 de junio al 23 de julio

Tendrá ciertas cosas que solucionar y para esto será necesario que seas muy diplomático para que no pases un mal rato. A veces ser directo o sincero puede resultar perjudicial, apele por la asertividad para comunicar lo que piensa. Dedíquele tiempo a su familia. Está descuidada. Número de la suerte: 18

Leo

Del 24 de julio al 23 de agosto

Tu pareja no te comprenderá en ese tema que tanto te importa y traerá conflictos que podrán empeorar si no llegan a un punto de entendimiento. En el trabajo, serás involucrado en un altercado, pero las pruebas estarán a tu favor y saldrás airoso, solo por esta vez. Debes ser cuidadoso con tu trabajo. Número de la suerte: 73

Virgo

Del 24 de agosto al 23 de septiembre

Una reunión con amigos traerá buenas ideas que terminarán por concretar un sueño común. Aprovecha estos momentos para llenarte de esos recuerdos. Para quienes están pensando en cerrar un negocio, es el momento perfecto. Revisa bien tus finanzas y establece un límite para que puedas endeudarte y terminar de realizar ese trabajo que te falta. Número de la suerte: 05

Libra

Del 24 de septiembre al 23 de octubre

Estás muy sensible y alguien te herirá con sus palabras. Esta situación te sacará de sus cabales y si no controlas, terminarás pidiendo disculpas. Para las parejas, hay un bebé en puerta. La fertilidad está a flor de piel, así que es el mejor momento para agrandar la familia, si ese es su deseo. Número de la suerte: 19

Escorpio

Del 24 de octubre al 22 de noviembre

Cambios inesperados llegarán a tu vida para darle un vuelco. Debes estar preparado para salir de tu zona de confort. Medita qué cosas estás dispuesto a dejar atrás. Alguien cercano se mostrará negativo a que avances, así que no comentes nada con nadie. Las parejas experimentarán momentos tensos por malos entendidos. Los superarán. Número de la suerte: 39

Sagitario

Del 23 de noviembre al 21 de diciembre

Un superior le hará una propuesta interesante que dará lugar a un ascenso. Es tu momento de analizar y poner en una balanza los pro y contra de este cambio. Tendrás que sacrificar muchas cosas que tiene valor para ti. Si vale la pena, tómalo. Trata de que en ese tiempo puedas alcanzar nuevas metas para seguir creciendo. Número de la suerte: 15

Capricornio

Del 22 de diciembre al 20 de enero

Serán días excelentes para que salgas de la rutina que tanto roba tu vida. Disfruta de la naturaleza, de las risas de los niños, de un día soleado, del frío de la noche. Conéctate con la Tierra para que recargues esas energías y puedas seguir creando con la facilidad que te caracteriza. Debes practicar esto con regularidad, porque el estrés está perjudicando tu entorno familiar. Número de la suerte: 62

Acuario

Del 21 de enero al 19 de febrero

Resolverás un problema que te tenía de cabeza. Todo empezará a fluir de mejor manera y las aguas retornará a su cauce. Para los solteros tendrán oportunidades para encontrar el amor, no las desaproveches. Debes salir y ser más sociable para que las probabilidades suban aún más. Número de la suerte: 46

Piscis

Del 20 de febrero al 20 de marzo Estos tiempos son muy favorable para acuerdos monetarios o tratos con empresas de bienes raíces. SU carisma lo ayudará a concretar los negocios y cerrarán de forma positiva para ti. Trata de buscar de una buena compañía de esa persona que siempre está alegre. Contágiate de sus buenas vibras. Número de la suerte: 24