Horóscopo chino del domingo: el mejor consejo para comenzar la semana

Empieza una nueva semana y nada mejor que hacer con un consejo que te permita sacarle provecho a la salud, el amor, las finanzas y las relaciones con el entorno. Las buenas vibras estarán presentes en estos sietes días si así lo pides al cosmos, porque el pensamiento positivo atrae. Hoy le traemos algunas recomendaciones para los 12 signos del horóscopo chino.

Rata

Mantén unas buenas finanzas personales y para esto será necesario algunos sacrificios para que puedas ver los resultados. Realiza una lista con las cosas y actividades en las que gastas más dinero de la cuenta y comienza a priorizar cuáles eliminarás y cuáles reducirás el egreso. Esto no significa que no puedas disfrutar del dinero que ganas, solo que debes cuidarlo.

Buey

No dejes que muera la pasión, aviva las llamas del amor con hechos apasionados, dedícale tiempo y procura que sea de calidad. Sorprende a tu pareja con algo que realmente le guste y disfruten de una comida en la que ese momento sea solo para hablar de las cosas que más gustan.

Conejo

No pierdas la individualidad, aunque estés en pareja. No permitas que es otro te reste. Recuerda que las relaciones son para sumar, no para restar. Si ves que ya está rayando en la obsesión, lo mejor será decir adiós. Y esto también aplica para los solteros que cuentan con amistades tóxicas que no permiten.

Dragón

Cada momento tiene su tiempo y debes respetar esto. Apresurarlo o atrasarlo solo hará que las cosas no salgan como deber, así que tómate tu tiempo y pide respeto a los demás. Enriquécete con las experiencias que vives en cada lapso.

Serpiente

Controla tus deudas. Tus finanzas están a punto de colapsar porque no has parado de endeudarte en cosas superfluas. Trata de pagar de contado y evitar ser el esclavo de los pagos a plazo. Analiza qué es lo que realmente merece una deuda. Si esto tiene un costo-beneficio, pues tómalo; sino, huye.

Caballo

Prioriza la familia. Ellos son imprescindible en la vida y debes enfocarte en ellos porque los tienes abandonado. No está demás, una llamada, un audio. Sin esperar que te contesten de inmediato, lo que realmente tendrá valor es que ellos sepan que están presentes en ti.

Cabra

Es hora de salir de ese vínculo tóxico en el que estás. Ponle límite a esa persona que estás consciente de que te manipula y te exige más de lo que puedes o debes. Llegó el momento en que te empieces a amar y dar tu puesto y tu valor.

Mono

Practica ejercicio todos los días. Debes cuidar tu salud. Deja la pereza de lado, sabemos que puedas estar cansado, pero haz pequeñas actividades como subir las escaleras en vez de tomar el ascensor, baila dos canciones, realiza 20 abdominales o aprovecha tu tiempo en la ducha y también practica algún movimiento. Salud es vida.

Gallo

Planifica cada día tus finanzas, esto te permitirá tener una salud financiera óptima. Toma lápiz y papel o apóyate en Excel para que anotes los ingresos y egresos. Esto será vital para que ahorres e inviertas ese dinero extra que queda.

Perro

Debes buscar algo que realmente te motive, no es necesario que sea ambicioso o difícil, solo basta con que te brinde energías para que salgas adelante y puedas conseguir las metas que quieres. Apóyate en la familia y los amigos, ellos te guiarán en el camino.

Cerdo

Desconecta de la rutina. Dale al botón del off y dedícale el tiempo necesario a cada cosa, y no más del que debieras. Escápate al lugar que siempre te ha llamado ala tención, busca espacios donde la naturaleza sea la protagonista y llénate de esa energía. Verás que lo disfrutarás