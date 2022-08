Horóscopo Maya 2022: descubre tu signo del zodiaco y qué animal eres

Los mayas son unas de las civilizaciones más destacadas de América. Dejaron un legado cultural que inspiró a otras culturas y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica.

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de conocer lo que le depara el futuro y crearon métodos guiados por la astrología para conocer más del amor, la vida y la salud.

Según expertos, los mayas eran una civilización que, por tener amplios conocimientos en matemáticas y astronomía, lograron un calendario a base de “13 lunas”, por lo que el horóscopo de ellos es de 13 signos y no de 12 como el occidental y el chino.

Su cultura también está basada en la naturaleza y el comportamiento animal, esa es la razón por la cual cada signo está relacionado con un animal.

Según la fecha de nacimiento este es el animal que corresponde a tu signo, según el horóscopo Maya:

Lagarto (del 13 de diciembre al 9 de enero)

Son gente positiva y sencilla. No les gusta el desorden y van por el mundo contagiando buenas vibraciones y alegría. El orden puede llegar a los extremos de la obsesión y el control.

Se plantean muchas metas en la vida y sienten que no tienen el tiempo suficiente para cumplirlas. Además, son analíticos, estudiosos y pueden ser bastante introvertidos, tímidos e inaccesibles.

Mono (del 10 de enero al 6 de febrero)

Aseguran expertos que es el signo más divertido del horóscopo Maya. Miran el futuro con optimismo y alegría.

Su sentido del humor los hace ser sociables y fiesteros. Son muy autónomos, no le gustan los horarios ni las órdenes. Necesitan de la novedad constante, por eso en el amor necesitan a su lado alguien que los sorprenda diariamente.

Halcón (del 7 de febrero al 6 de marzo)

Sus características principales son dos: perceptivos y dominantes. En situaciones difíciles son muy firmes y de soluciones rápidas. No se bloquean ante nada y la diplomacia es su premisa.

Aman la libertad y en pareja son sumamente fieles, solo tendrán un amor en la vida y querrán estar siempre con esa persona.

Jaguar (del 7 de marzo al 3 de abril)

Del horóscopo Maya, son los más apasionados. Su premisa es la persuasión. Les encantan los retos difíciles, además de ser ingeniosos y aventureros.

Cuando se enamoran, no se dan por vencidos hasta conseguir a la persona que quieren, pese a parecer un poco pesados en el proceso de la conquista.

Perro/Zorro (del 4 de abril al 1 de mayo)

Es solidario y si están en sus manos poder ayudar, lo hacen. Son justas, siempre van a defender a quien esté en posición desfavorable.

Un signo solidario y entregado a los demás. Su virtud es saber cuidar y así tratan de ayudar a quien esté en su mano. Son empáticos y asertivos a la hora de hacer juicios de valor.

En el amor están pendientes de todo lo que pueda faltar y todo lo que puedan aportar a la relación, procurando que no le falte nada a su pareja.

Serpiente (del 2 de mayo al 29 de mayo)

Son personas sensuales, coquetas y ambiciosas. Prefieren estar solas que mal acompañadas y disfrutan de su soledad.

En el amor, son muy enamoradizas y necesitan mucho cariño para sentirse seguras.

Conejo/Ardilla (del 30 de mayo al 26 de junio)

Sus tres características principales, trabajadoras, constantes y delicadas. Tienen buen sentido del humor, son simpáticas, expresivas y hacen amigos fácilmente. No son amantes de meterse en líos, porque consideran que entorpecen sus objetivos prácticos.

En el amor, apoyan incondicionalmente a su pareja y les encanta hacer sorpresas y tener pequeños detalles.

Tortuga (del 27 de junio al 25 de julio)

Disfrutan de la soledad, son hogareñas y se dedican a su familia en cuerpo y alma.

Tan hogareñas que su animal totémico lleva la casa “encima”. Las tortugas disfrutan de la soledad, pero también aman dedicarse a su familia.

Son tímidas e introvertidas, cuando consiguen abrirse con alguien es para siempre y en el amor, que se lleve con mucha calma, tanto que les cuesta dar el primer paso.

Murciélago (del 26 de julio al 22 de agosto)

Dominantes, líderes y con carisma. Tienen un carácter difícil, pero resuelven los problemas muy rápidamente. Tienen objetivos firmes y casi siempre los alcanzan.

Les encanta pasar el tiempo solos, pero cuando se enamoran lo hacen muy profundamente. En el amor necesitan sentir admiración por su pareja.

Escorpión (del 23 de agosto al 19 de septiembre)

Son simpáticos e idealistas y no les gusta para nada los cambios bruscos e inesperados en su vida. Analíticos y calculadores, son buenos consejeros y escuchan con atención y empatía a los demás.

Sólo hablan cuando verdaderamente creen que pueden aportar algo con sus palabras. Fieles y esperan lo mismo de su pareja.

Venado (del 20 de septiembre al 17 de octubre)

Sensibles, sentimentales, amorosos, románticos, decimonónicos… Aman el amor y viven para él, por lo que su pareja es lo más importante.

Tienen mucha fuerza de voluntad y suelen ser personas inocentes hasta el punto de que, en ocasiones, abusan de su ingenuidad. En un desengaño suelen ser muy dramáticos.

Búho/Lechuza (del 18 de octubre al 14 de noviembre)

Sabiduría, templanza e intuición. Los nacidos bajo este signo son seres sociables y unos consejeros muy buenos. Tienen temperamento cambiante cuando se es críticos con ellos.

Les encanta meditar y estar solos. Son perfeccionistas, también en el amor, por lo que pueden tener varias parejas en periodos de tiempo más o menos largos hasta dar con su persona ideal.

Pavo real (del 15 de noviembre al 12 de diciembre)

Creen ser únicos, y pretenden demostrarlo. Sus opiniones son como su personalidad, extrema: todo o nada, blanco o negro… no hay grises ni puntos medios. Su naturaleza hace que se compliquen la vida innecesariamente en muchas ocasiones, algo que no les gusta porque aspiran a la tranquilidad vital y a no tener ningún problema.

En el amor es esencial que un pavo real se sienta imprescindible y amado: les gusta que les consientan y atiendan.