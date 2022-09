Horóscopo chino: descubre tu número de la suerte según tu signo

La sociedad occidental y oriental son muy distintas, y el horóscopo chino forma parte de esta. En la cultura asiática, se rigen por los 12 animales que dan origen a predicciones de acuerdo con las fechas de los nacimientos según el calendario lunar. En China, la mayoría de los números tienen algún tipo de significado especial, y son tomados como referencia para ejercer cualquier acción. Unos son considerados auspiciosos y otros desfavorables.

Se cree que los números 2, 8 y 9 son muy protectores, mientras que el 4, 5 y (a veces) el 7 traen mala suerte. Los chinos también asocian el sonido de los números con energías positivas y negativas.

Hoy te presentamos el número de la suerte para cada uno de los signos.

Rata

Para los nacidos para este signo tendrán largos momentos de prosperidad. La bonanza llegó para quedarse, por lo que deben jugárselas todas para alcanzar mejores resultados. Esa liquidez monetaria que buscabas se da. Para retribuirlo, debes tener un acto de desapego para que la buena racha continúe. Número de la suerte: 9.

Buey

Vivirán algunos cambios durante este mes, por lo que debes estar preparado para que la euforia no se adueñe de ti. Requieres un equilibrio entre la salud y el amor. En estos episodios reconocerás quienes realmente te valoran y apuesta por tu bienestar. Número de la suerte: 8

Tigre

La fortaleza te acompañará estos días agitados. Experimentarás una convivencia que te traerá paz y ayudará que las energías se equilibren. De este encuentro saldrán muchas ideas buenas para futuros proyectos que te pueden catapultar en tus finanzas. Número de la suerte: 6

Conejo

Recuperarás la salud que estos días estuvo un poco débil. Sin embargo, no debes abusar. Sigue cuidándote para que los malestares no regresen. Las mujeres se sentirán con los ánimos un poco bajo, pero con el pasar de los días el panorama cambiará. Disfruta del día y sus detalles. Número de la suerte: 5

Dragón

Un cliente te brindará la oportunidad que tanto estabas buscando. No dudes en tomarlo porque se te abrirán todas las puertas del éxito. La felicidad toca tu puerta, un niño iluminará tu hogar con su inocencia y ternura, por lo que sus vibras quedarán allí y tú te beneficiarás. Número de la suerte: 8

Serpiente

No te preocupes más por ese amor. No se irá del todo, solo dale su espacio porque necesita tiempo para estar con él solo y meditar, se siente saturado. No lo presiones, pero tampoco dejes te desentiendas, porque entonces correrás el riesgo de perderlo definitivamente. Número de la suerte: 3

Caballo

Situaciones que creías resueltas en el pasado, regresarán. Sin embargo, tienes el cosmos a tu favor y definitivamente podrás cerrar ese ciclo que tanto te atormentó. Debes propiciar espacios para la comunicación asertiva, de modo que no haya lugar para los entendidos. Desecha esa manía de suponer, solo trae problemas. Número de la suerte 2

Cabra

Necesitas con urgencia poner a circular las energías positivas en el negocio en el que trabajas o del que eres dueño. La fluidez del dinero está mermando. Coloca una planta en tu puesto y debajo de ella un cordón rojo. Verás como las cosas comenzarán a cambiar rápidamente. Número de la suerte: 1

Mono

Vas a experimentar nuevas aventuras que te harán replantearte tu vida. El amor, por ahora, no está tu lado en la forma en la que tú lo deseas, pero debes ver y sacar lo mejor del amor de familia, amigos y compañeros. Tendrás mayor organización que te permitirá avanzar rápido. Número de la suerte: 3.

Gallo

Esa persona que no dejaba de causarte problemas y que su envidia no te dejaba avanzar, será removida de ese lugar en el que está. Las energías protectoras que tienes ahora harán lo suyo. No subestimes a nadie, hasta el más pequeño tiene algo bueno que aportar. Número de la suerte: 5

Perro

Sale a luz ese potencial que tenías escondido. Quedarás sorprendo. Sigue así, haciéndole caso a tus instintos, gracias a ellos has descubierto de lo que eres capaz. No te quedes solo con lo que sabes, busca más información y conviértete en un experto. Número de la suerte: 8

Cerdo

Deberás prepararte porque se avecinan cambios en el amor. Quizás te incomode, pero deberás tener muy en cuenta los sentimientos de los demás. Vivirás una montaña rusa de emociones. No te resistas, solo debes vivirlas y dejarlas pasar. Sacar lo positivo de toda esta nueva experiencia. Número de la suerte: 9