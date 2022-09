Horóscopo chino de hoy: el consejo de cada signo del zodiaco para septiembre

Septiembre está lleno de cambios, pues ciclos se abrirán y se cerrarán con la llegada nuevamente de la primavera y el otoño, según el lugar del mundo en el que te encuentres. El año Nuevo chino está representado por el Tigre de Agua, que es un periodo que abarca desde el 1 de febrero hasta el 21 de enero de 2023. Aquí te presentamos los consejos para cada uno de los signos del horóscopo chino.

La Rata: Personas nacidas en los años 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Estas atravesando momentos de mucha carga laboral o familiar. Las energías no están fluyendo en tu vida como debieran, es por eso que debes conseguir la armonía que tanto necesitas. Para lograr el equilibrio entre tu casa, tu familia, tu trabajo y tu relación será necesario que comunicarte más con las personas más inmediata a ti: dedícales aunque sea 20 minutos al día, sin distracciones, para saber cómo están, cómo les ha ido, qué es lo mejor que les ha pasado. Otro consejo, no dudes en demostrar tus sentimientos y emociones. No te muestran vulnerables, solo quién eres, y eso es un gran gesto hacia el otro.

El Buey: Personas nacidas en los años 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Has tenido bonanza de sentimientos, personas positivas y oportunidades; pero si deseas mejorar tu fortuna, es hora de hacer cambios en el hogar. ¡A mover los muebles y poner a circular las energías! Definitivamente, debes tener un lugar para cada cosa. Recuerda que el caos no permita que las vibraciones fluyan. También evita la fuga de agua, y esto incluye el consumo excesivo o desperdiciar el líquido. Hay que dejar que corra, pero no que sea porque no sabes ahorrar.

El Tigre: Personas nacidas en los años 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010.

Es tu momento, es tu año. En este mes florecerán todos tus proyectos. El éxito no llega solo, pero no desmayes porque falta. Sigue trabajando comprometido contigo mismo y ponte metas diarias. Sé ambicioso, pero sin dañar a nadie. Diferenciate de los demás con tu originalidad y respeto.

El Conejo: Personas nacidas en los años 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Sé gentil, no solo con los demás, sino contigo mismo. No abandones este recurso tan potencial que tienes. Te abrirá todas las puertas que necesitas para seguir avanzando y culminar el año en positivo. Toma la gentileza para ti, hazla tuya. Cuídate, quiérete. Utiliza el área del futuro para visualizar tus proyectos. Solo requerirás que en ese espacio de tu casa o tu oficina donde realizar tus negocios, siempre imagina todo lo que puedes alcanzar. Este lugar es como un lienzo en blanco y debes darle forma y color con tus ideas.

El Dragón: Personas nacidas en los años 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

El amor no se busca, se espera porque siempre llegará a ti de formas inimaginadas e inesperadas. Si tienes pareja, debes mantener el equilibrio. Cuida tu dormitorio, este es el espacio más íntimo de casa, en el que estás compartiendo todas tus energías con el otro. Ubica de objetos duplicados, ya que indicará la intención de que sean dos los que habitan o habitarán allí. Si estás soltero, proyecta imágenes que simbolice a un compañero.

La Serpiente: Personas nacidas en los años 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013.

Estás emprendiendo y es el momento perfecto para atraer todas las buenas energías del universo. Ilumina bien tu negocio. No importa si el día no ha sido como esperabas, nunca desmayes y mantén firme sus buenas vibras, eso lo percibe el cliente. No obstaculices la entrada de tu negocio, ten presente que las energías positivas deben entrar más no salir. Si es virtual usa colores claros, sé amable y usa filtros que denoten alegría. Verás como al final de septiembre las ventas se dispararán.

El Caballo: Personas nacidas en los años 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

Este mes es decisivo: debes ponerle límites a esa relación que te está consumiendo. Si no tienen objetivos en común las cosas irán de mal en peor. Para los que tienen pareja, estarás entregado a ella y recibirás la misma atención. Esto los fortalecerá. Septiembre será un mes intensamente emocional.

La Cabra: Personas nacidas en los años 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Esa melancolía que tanto te atormenta está por desaparecer. Acude a la persona de tu mayor confianza y dile lo que crees está robando tu alegría. Esto será pasajero, solo si tú así lo deseas, debes ponerle muchas ganas para encontrar esa luz. Luego atraerás todo lo positivo a tu vida.

El Mono: Personas nacidas en los años 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

Debes visualizar ese empleo, ese puesto, eso que tanto quieres. Tus energías están dispersas. Necesitas identificar eso negativo que te está cortando las alas, procura alejar también a esas personas tóxicas, que solo critican y no aportan. El próximo 21 de septiembre escribe en una hoja blanca lo que más precises en este momento, luego dóblala y guardala en el lugar más sagrado de tu hogar y oficina. ¡Verás como las cosas comenzarán a cambiar!

El Gallo: Personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

El amor es como una planta que debes cuidar cada día para verla florecer y dar frutos. Así que en estos 24 días que restan de septiembre, a fortalecer los lazos con tu pareja o contigo mismo. Evitar criticar a los familiares o tus parientes, eso solo permite que se estanque la abundancia. Busca un punto en común con esa persona especial y haz que eso sea un momento solo para ustedes. Ya verás que empezarán octubre a todo dar.

El Perro: Personas nacidas en los años 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Seguimos en una pandemia que ha causado estragos. Cuida tu salud. Pero para que el universo conspire a tu favor, dispone de pino o bambú en tu casa. Estos son símbolos muy positivos y representan larga vida. El orden y la limpieza te ayudan a tener más energías buenas circulando. Todo esto debe ir de la mano con una disciplina saludable, como una buena dieta, ejercicios y paz mental.

El Cerdo: Personas nacidas en los años 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

La energía debe circular para que ese proyecto que tanto quieres se concrete. Dale la bienvenida a las plantas en tu casa o en tu oficina. La naturaleza es sinónimo de vida, de crecimiento. Trabaja en pensamientos que atraigan la riqueza y elimina todos aquellos que no aporten. Ten presente que para que se concrete tienes que también hacer acciones.