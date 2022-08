Un golpe de buena suerte vivirán estos 3 signos de zodiaco durante el mes de agosto

Los astrólogos aseguran que agosto por ser el octavo mes del año, por ser el ecuador del verano donde el sol es luz, claridad y buena vibra, la energía que emana es positiva para tres signos del zodiaco.

Se piensa en el compartir, en el reencuentro con la naturaleza, en la diversión y el disfrute de la mente y el cuerpo.

También será un mes de fenómenos astronómicos interesantes, además de todas las fases lunares y del ingreso del sol o los planetas en diferentes signos, este mes de agosto viviremos la última Superluna de 2022, denominada del Esturión y está fechada para el día 11.

Asimismo, seremos testigos de las famosas Perseidas, del 12 y el 13 de agosto, la lluvia de meteoros más esperada del verano y Saturno en oposición, el día 14 de agosto. Este evento nos permitirá disfrutar de sus magníficos anillos iluminando el cielo durante toda la noche.

Con estos tres fenómenos, uno de ellos la luna se verá más brillante y grande que nunca, los signos del zodiaco del zodiaco más afortunados del mes de agosto serán: Géminis, Leo y Virgo.

Géminis

Es el signo de los gemelos y, como tal, su carácter y forma de ser es dual. Representan la oposición y contradicción, son muy versátiles y cambian de opinión y estado de ánimo con facilidad.

Aun cuando en los últimos meses no han sido del todo buenos, no puedes quejarte que tienes tres cosas a tu favor, gozas de buena salud, el dinero no ha sido abundante pero nunca te ha faltado y en el amor has podido resolver todos los obstáculos y diferencias con facilidad.

Según la astrología, agosto será para los nativos de este signo un mes para buscar respuestas, para no tener miedo a tomar decisiones y para hacer el bien a los demás.

Lo importante es que este mes todo lo que te propongas lo vas a conseguir, siempre y cuando tengas la actitud positiva y siempre agradecida con cada experiencia que el universo te regala.

Leo

Es de los signos más dominante del zodiaco. Se trata de un animal fuerte, que reina en la sabana y con un halo majestuoso que le custodia y hace destacar frente al resto.

En este mes todo el empeño y el esfuerzo que le has puesto a tus proyectos personales van a ser recompensados y eso hará que te sientas muy orgullosa por lo que vas a lograr.

En el amor, las cosas que no andaban muy bien comienzan a estabilizarse y a surgir esa pasión que sentías perdida por las razones que sea. Aprovecha esta buena etapa para consolidar y comprometerte a ser cada vez mejor y más compresivo con quienes estén a tu alrededor.

No tengas ningún temor a tomar decisiones por tu futuro y cree en ti y en tus capacidades para seguir avanzando.

Virgo

La racionalidad y la sabiduría son los elementos que te destacan, razón por la cual quieres analizarlo todo y planificar cada paso que das.

Aprovecha porque agosto te permitirá ver que todo lo que has caminado para levantar un emprendimiento lo vas a lograr con éxito. Las decisiones que vas a tomar tienen que ser ya para que fluya la energía.

No dejes que la mente frene a tu corazón, confía en ti que todo va a salir muy bien. Recuerda que debe ser en el aquí y en el ahora porque el 9 de septiembre tendrás a mercurio retrógrado en tu signo.