Video: fuerte enfrentamiento entre el “Lazito” de la farándula y Mafer Pérez

Mafer Pérez estuvo como invitada en el matinal de Ecuavisa la mañana de este viernes 15 de julio. La actriz se notaba bastante alterada mietras el panelista hablaba.

“Por qué te molesta tanto María Fernanda ver esas imágenes, por qué te molesta tanto que yo haya entrevistado a esta chica que en su momento se le relacionó con Brayan de la Torre”, expresó Leonardo Quezada.

Sin dejar que el “Lazito” terminé de hablar, Mafer interrumpió al hombre y le hizo saber porque es su molestia contra él.

Me quisiste hacer quedar como cachuda cuando no era cierto. Quieres crear una polémica que no existe, basta ya de mentir para hacer farándula.

Sin embargo; eso no fue todo la actriz también le pidió que deje de decir mentiras para crear contenido sobre ella. Reclamándole muy enojada contó que el reportero la habría buscado “con esa voz fea que tú tienes para entrevistar”.

No te lo voy a permitir, no mes vas a hacer ver a mi como la cachuda del país diciendo que estoy triste. En dónde me has visto triste a mí mentiroso, esa es la única manera que tienes de hacer farándula, inventándote las cosas.

— María Fernanda Ríos.