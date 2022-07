Videos: Thayz Torres, una ecuatoriana más triunfando en “The Voice Chile”, ¿de quién se trata?

Thayz Torres una joven ecuatoriana de 16 años que reside en Chile ha cautivado a decenas de personas con su apasionado talento por la música.

Esta pasión es compartida junto a su padre quién también es cantante; sin embargo, nuestra representante decidió dar pasos más agigantados y participar en “The Voice Chile” un reality de canto en el que no importa tu imagen los jueces sólo se dejan guiar por tu voz y eligen a los mejores.

La primera audición a ciegas

Por supuesto que Ecuador está en la lista con nuestra bella representante que sin mucha fama ya se ha ganado el corazón del público. Thayz en las audiciones a ciegas logró emocionar y cautivar al intérprete de “Háblame”, Beto Cuevas y así fue que la ecuatoriana ingresó hasta el siguiente paso del show.

En la audición a ciegas el 16 de mayo interpretó el tema “Angel” de Jon Secado. Mientras que el capítulo del domingo 3 de julio Thayz Torres salió al escenario con la canción “I Will Always Love You” en los Knockout de The Voice Chile.

Tras finalizar la actuación, las participantes recibieron aplausos del público y los coaches se pusieron de pie. Sin embargo, su participación en “The Voice Chile”, no solo cautivó a los jueces, pues también lo hizo con los televidentes del reality, los mismos que desde inicios del programa anhelaban ver a la ecuatoriana en la final.

La cantante mexicana Yuri muy emocionada le expresó su total admiración a nuestra compatriota; “Tú tienes un futuro nenita linda, que de verdad, compañías disqueras por favor hagan algo”, expresó.

El deseo se volvió realidad y Thayz estará en las eliminatorias del show

En una publicación del 8 de julio expresó su emoción por haber llegado a esta etapa de la competencia, los Play Offs que se transmitió el domingo 10 de julio, aquí los coaches decidieron elegir el gran talento de Thayz para la final del show.

¿Dónde podemos ver a Thayz Torres?

Desde Ecuador se pueden ver los episodios y seguir la actuación de Thayz Torres a través del canal de Youtube de The Voice Chile y en Plutotv canal 135, según indica ella misma en una de sus publicaciones.