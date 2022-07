“No es una cirugía para mujeres”: Jonathan Estrada habla luego al reducirse las glándulas mamarias

El actor Jonathan Estrada hace algunos días atrás se realizó una cirugía estética llamada ginecomastia. Al parecer el actor no se sentía conforme con la voluminosidad de sus pectorales y decidió realizarse una reducción.

Su esposa, Dayanara Peralta fue la persona que dio a conocer que el actor fue sometido a una cirugía, pero no por algún problema médico como lo suponían sus fanáticos; sin embargo, el actor por primera vez se pronunció y lo hizo para las cámaras del programa de farándula “De boca en boca”.

Me sacaron las glándulas mamarias que las tenía crecidas, es algo que no solo me pasa a mí y estoy seguro que varios hombres también se quieren hacer.

— Jonathan Estrada.