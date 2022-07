Decidió no convertirse en madre y no se arrepiente de nada a sus 53 años: “Amo mi vida”

Ser mamá no es una meta que entre en los planes de vida de todas las mujeres. A pesar de la presión social, muchas sueñan con otros proyectos personales y no incluye tener bebés.

Entre los muchos casos como este destaca el de Jessica Hawk-Ippolito, quien eligió no convertirse en madre pese a los comentarios de que se arrepentiría y no se lamenta en absoluto a sus 53 años.

Jessica Hawk-Ippolito, la maestra que decidió no tener hijos y no se arrepiente

En una entrevista al periódico británico Metro, la maestra y tutora internacional de Glassboro, Nueva Jersey, Estados Unidos, contó que supo desde siempre que no quería tener hijos.

Durante su adolescencia, tomó la decisión de prescindir de la maternidad para enfocarse solo en su carrera y sus sueños de viajar por el mundo, aunque la gente le decía que cambiaría de opinión.

“Incluso cuando era niña, nunca quise una muñeca. No hice de mamás y bebés”, comenzó a relatar al medio para romper los paradigmas desacertados sobre las mujeres que eligen no tener bebés.

Hawk-Ippolito destacó que no tiene nada en contra de los bebés o ser mamá. Al contrario, cree que los niños y la maternidad “son increíbles”, pero no para ella pese a todo lo que digan.

“He tenido tanta libertad para perseguir mis sueños”

A causa de su determinación, la docente procuró ser siempre totalmente honesta con sus parejas sobre sus deseos de no debutar en la maternidad desde el comienzo de su relación.

“Le dije a cualquiera con quien estaba saliendo que no era algo que quería de inmediato”, explicó. “Sabía que, si alguna vez quería ser madre, me gustaría ser una madre que se queda en casa”.

No obstante, estaba segura que hacer esto “no la haría feliz”. En el transcurso de la vida conoció a su exesposo, un hombre que compartía su decisión de no tener hijos.

Sin embargo, recuerda que durante su matrimonio fueron constantemente hostigados con preguntas sobre tener un hijo, incluso el mismísimo día de su boda.

“El día de mi boda alguien me preguntó cuándo tendría bebés, pero es mi elección no tenerlos y es una elección deliberada. He tenido tanta libertad para perseguir mis sueños”, enfatizó.

“La gente siempre decía que cambiaría de opinión, pero no lo he hecho”, apuntó.

“Amo mi vida y no me arrepiento de no haber tenido hijos”

En lugar de convertirse en madre, Jessica priorizó sus deseos de conocer el mundo y ejercer con amor su carrera. Ha viajado a países como Italia y Francia y enseñado a niños de todas partes.

“He tenido tantas experiencias increíbles y no he tenido que pensar en nadie más que en mí misma, así que he podido aprovechar la oportunidad”, señaló.

Durante la charla, reflexionó: “Creo que la gente supone que (tener hijos) es el siguiente paso y algo que quieres y es genial si lo haces”. Asimismo, contestó a quienes creen que tiene una vida solitaria.

“La gente piensa que estoy solo porque no tengo hijos, pero no lo estoy en absoluto”, dijo. “Piensan que está mal no tener hijos, pero es mi elección”, enfatizó.

De igual forma, la también tiktoker con más de 350 mil seguidores en la plataforma contó que continuamente le preguntan sobre quién la cuidará cuando sea una mujer mayor.

Ante esto, la influencer respondió de manera contundente: “No me gustaría traer vida al mundo solo para cargarlos con mis cuidados. Amo mi vida y no me arrepiento de no haber tenido hijos”.

Ahora, compartiendo su experiencia en redes sociales y los medios, Jessica anhela empoderar a otras mujeres que comparten su instinto y aceptar que no hay nada malo en no ser mamá.