Daniela Luján y otras famosas mexicanas que no desean tener hijos

Nos queda claro que “la maternidad será deseada o no será” y si has decidido no ejercerla, debes saber que esto no define a una mujer: ni la hace menos, ni más.

A pesar de que el tener hijos se considere como una de las grandes metas en la vida de una mujer para considerarla plena, en la actualidad, esto ha dado un giro de 360º, debido a que el estilo de vida no es el mismo que el de nuestras madres o abuelas, e incluso, por factores individuales que decida cada mujer.

Famosas mexicanas que decidieron no tener hijos

Angelique Boyer

La actriz dio a conocer que, a pesar de tener una relación de pareja sólida y de varios años con Sebastián Rulli, no tiene intención de tener un bebé. Hace tiempo en una charla con “Mamás Latinas”, Angelique dijo que no le gustaría tener hijos porque teme un futuro sin agua.

“Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”, aseguró.

Daniela Luján

La actriz de 34 años mostró su lado más humano al realizar varias confesiones sobre su vida durante una entrevista para el programa Venga La Alegría Fin de Semana durante febrero de este año.

La también cantante reveló que no tiene deseo de convertirse en madre y contó que no se es capaz de brindarle atención al otro ser humano de tiempo completo, debido a que su prioridad actualmente es su carrera profesional, gracias a que su camino no involucra a la maternidad.

Kate del Castillo

La protagonista de “La reina del Sur” dijo en una entrevista para “Jet Set”, que una de las principales razones por las que no planea la maternidad en su vida es por las malas experiencias de pareja que ha tenido.

La actriz tiene una excelente relación con su familia e incluso con sus sobrinos y, contrario a lo que se podría pensar, Kate se siente plena con su carrera artística y hasta ahora no ha pensado que el formar su propia familia sea algo que le ayude a sentirse realizada en el aspecto personal.

Rebecca de Alba

La exreina de belleza contó a El Universal detalles sobre su vida privada y reveló que ha rechazado varios anillos de compromiso y, pese a decidir no casarse, aseguró que no se cierra a vivir esta faceta en el futuro.

La conductora dijo que no fue madre porque no pudo serlo, aunque para muchas personas, esto lo consideren como un gran fracaso, aunque se trate de una decisión personal: “habemos millones de mujeres que no pudimos ser madre”, señaló.

En una entrevista durante el programa “Historias Engarzadas, la zacatecana dijo que durante su relación con Ricky Martin perdió un bebé y, pese a este incidente, confesó sentirse plena al no haber tenido bebés.