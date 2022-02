Daniela Luján revela que ha decidido no convertirse en madre y eso no la hace menos mujer

Daniela Luján ha decidio no convertirse en madre y eso no la hace menos mujer Instagram @lalujans

Recientemente salieron a la luz varios memes, donde comparaban a Daniela Luján con Belinda. Sin embargo, la actriz mexicana ofrece mucho más que ser el reemplazo de la ex pareja de Christian Nodal y, es que la joven, mostró su lado más humano durante una entrevista para el programa Venga La Alegría Fin de Semana.

La también cantante reveló que no tiene el deseo de convertirse en mamá y asegura que no se es capaz de brindarle atención al otro ser humano de tiempo completo y, debido a que su prioridad es su carrera profesional, ya que tiene su camino por ahora no involucra a la maternidad.

Daniela se sinceró como muy pocas veces lo ha hecho y dijo que, que a pesar de que ser madre es un gran sueño para muchas otras mujeres y su pareja tiene una hija, y entre sus acuerdos está que no desempeña ese rol.

La intérprete del Diario de Daniela contó que no es de su importancia cumplir con los estándares que la sociedad impone a las mujeres para considerarlas realizadas, pues para la actriz ese papel no implica triunfo y aclaró que tampoco lo haría por presión familiar o social.



— “Creo que esto viene de una creencia de que ‘pues eres mujer y eso te completaría’, entonces desde esta creencia se vuelve todo como un ‘porqué’”, enfatizó.

Daniela procura no darle importancia a los cuestionamientos sobre su maternidad, ya que le han cuestionado sobre lo qué hará cuando sea de la tercera edad y no pueda hacerse cargo de su vida, si se sentirá sola o quién la cuidará, pues le resultan cuestionamientos absurdos y que no le afectan.

Daniela Luján habla sobre su físico en el medio del espectáculo

La intérprete de Vecinos de Diez, dijo que tomó conciencia sobre su cuerpo y si se sentía bien dentro del medio del espectáculo, pues en este gremio, la imagen que proyectas es muy importante para ganar proyectos.

Tuvo una racha negativa por más de tres años y la joven aprendió a amarse más, identificó sus defectos y fortalezas, así como hizo frente a esta situación en la que decidió continuar en esta profesión y seguir siendo ella misma.

“Ya iba a cumplir mis 30, yo sentía que no soy voluptuosa como debería ser una mujer de 30 años, ¿me explico? Entonces me empezó a dar un conflicto, pero luego ya aprendí a amar mi cuerpo”, aseguró en la entrevista.

Sin embargo, la actriz recordó que en algún momento se realizó una cirugía estética en la nariz, pero por la mala experiencia, duda que lo vuelva a hacer.