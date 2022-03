Joven le cobra la gasolina a chica y despierta de críticas en redes sociales

La primera cita de una chica terminó haciéndose viral luego de que la persona con la que salió le cobró la gasolina.

Según se lee en la publicación de la usuaria @medicenportu, identificada como Andrea en Twitter, lo que parecía un encuentro exitoso fue en realidad algo muy decepcionante.

Y es que mientras que en la primer imagen que compartió, ambos aparecen sonrientes, en la segunda captura se puede leer un mensaje de Whatsapp que dice “hola, para que me pagues la gasolina porfa que está muy cara”.

“Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje. Definitivamente no salgan con pelabolas”, se lee en el tuit publicado por Andrea.

Aunque Andrea no dio más detalles, la imagen fue suficiente para abrir debate. De inmediato, las reacciones llovieron en la publicación.

“Si no andan billete para invitar a una chica y menos para gasolina pues no inviten a nadie. Decía mi abuelo si quieres novia o cerveza ponete a trabajar”. “Él le pidió dinero a ella primero por la gasolina, por lo que ella decidió responderle de esa forma. Que es totalmente entendíble cuando te cobran algo tan ridículo como la gasolina en la primera cita”. “La osadía de llevar a alguien a un lugar barato y luego cobrarle la gasolina. Quédate en tu casa si no tienes dinero y ya”, comentaron usuarios.

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea 🦥 (@medicenportu) March 21, 2022

Mientras que algunos defendieron a Andrea, otros cuestionaron la veracidad del tuit y opinaron que “las mujeres también deberían pagar”.

“Claro yo también soy de los q invitaba todo a mi novia que hoy es mi esposa. Pero son otros tiempos y las mujeres también invitan o se comparte los gastos. Todo depende con q tipo de chica se sale”. “Eso de invitar ya está mandado a recoger, que cada quien pague su mitad, las mujeres ya trabajan!”. “Paga la gasolina y la mitad de lo que te comiste y ponte a trabajar si quieres lujos”, se lee.

Si bien el tema de las cuentas entre hombres y mujeres ha estado más abierto que nunca, falta mucho por entender lo que significa la luchar por la igualdad.

Y es que algunos comentarios dejaron ver el lado más machista de una sociedad que acusa a las mujeres de “querer igualdad” pero usarla “a su conveniencia”.

“Me parece bien que lo hayas publicado, así miles de hombres sabrán lo interesada que eres y que quieres humillar a una persona porque no te llevo a un sitio de lujo”. “¿No debería ella aportar? Sabiendo la situación no debió ella al menos tener la intención falsa de decirle para aportar AL MENOS con la gasolina ??? O es qe hay qe pedir y cobrar porque sino NI TOCAN LA CARTERA..no tienen la intención de aportar?”

Por lo general, los hombres todavía recurren a pagar para impresionar y atraer a las mujeres pero al mismo tiempos, las mujeres han trabajado duro por su liberación social y demostras que también tienen poder adquisitivo y que son independientes.

La pregunta es: ¿Qué pasa hoy en día con los códigos de “caballeros” que implican que el hombre debe pagar por todo o hacer ciertas cosas por la mujer? ¿En qué punto se debe abrir la discusión en torno a la división de costos?