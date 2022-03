Padres denuncian que el cuerpo de una profesora es un distractor para los alumnos y reflejan lo peor de la sociedad

El caso de una maestra que está siendo sseñalada por su cuerpo ha indignado a las redes sociales y es que una vez más pone en evidencia cómo las mujeres somos vistas como “objetos de placer”.

Una maestra de arte de Nueva Jersey está siendo criticada por los padres que afirman que su cuerpo “distrae demasiado” a los alumnos, según reportó el portal de MTO News.

La maestra enseña arte en un kínder, a niños de hasta cinco años por lo que parece ilógico pensar que estos estén “desconcentrados” ante su cuerpo.

Ella siempre da sus clases con un atuendo que no deja ver nada más allá sin embargo, nada de eso ha impedido que los padres de familia la acusen de “indecente” ya que el problema está en su cuerpo “demasiado exuberante”.

Además, los “preocupados” padres aseguran que esto es un mal ejemplo para los niños.

En una publicación, la maestra compartió una reflexión en la que habla de cómo su profesión ayuda a “moldear a las mentes del futuro”.

“Sé que siempre me veo enojada o inmensamente seria cuando estoy en el salón de clases. No es ninguno, ¡estoy concentrada! ¡La cuestión es que solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes! Siempre me sorprende lo mucho que estos niños están aprendiendo. Realmente están absorbiendo todo lo que les damos de comer en estas aulas. No solo tenemos que ser inmensamente eficientes, sino que tenemos que ser demasiado amorosos y afectuosos. Algunos niños usan la escuela como su santuario, ¡nuestros trabajos son mucho más que solo enseñarles hechos! Los maestros que aman enseñar enseñan a los niños a amar aprender”.

En sus redes sociales la maestra ha recibido un gran apoyo de usuarios que le agradecen por seguir enseñando.

“Gracias por dedicar el tiempo a enseñar. Fue una bendición y sé que los niños son mejores por eso”. “Los padres son los que tienen esa mentalidad absurda, no los niños...más bien ¿qué les están enseñando ellos?”. “¿Y qué se supone que debe hacer, quitarse el trasero, dejar de ser curvilínea? Lo que la gente necesita es dejar de meterse con el cuerpo de otros”, se lee en redes sociales.

Lo cierto es que la sociedad se ha encargado de sexualizar el cuerpo de las mujeres. No importa el tipo de cuerpo que tengan o si sólo están ahí, siempre hay un comentario que señala algo de su cuerpo y cómo es que “provoca” o “es indescente”.

Mientras el comportamiento de una persona no implique poner en riesgo a otro (en este caso niños), no tendría que ser vista “como una amenaza”. Son quienes piensan que su cuerpo es un distractor los que hacen que sea algo inapropiado.