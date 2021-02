6 famosas a las que el mundo les dio la espalda cuando más necesitaban ayuda

Pertenecer al enorme gremio hollywoodense no es nada fácil pero cuando tienes el talento y el carisma y encima y apareces en el momento indicado, las cosas pueden girar a tu favor.

Muchas famosas han saboreado las mieles de la fama desde temprana edad pero mientras que ante los ojos de todos son "muñecas perfectas", por dentro están desmoronándose. Y es que aunque parezca que te hace acreedor de una vida llena de lujos y privilegios, la fama tiene un precio muy alto.

Estas famosas tuvieron su momento de gloria pero el mundo les dio la espalda cuando más necesitaban ayuda, lo que hizo que incluso atentaran contra su propia vida.

Britney Spears

El documental "Framing Britney", producido por The New York Times, dejó al descubierto el lado más oscuro en la carrera de la llamada "Princesa del Pop". No sólo fue sexualizada y acosada desde muy temprana edad sino que también tuvo que soportar humillaciones y críticas sin perder la compostura pues debía mantener esa imagen angelical que tanto la caracterizaba. El 2007 fue el punto de quiebre para Britney, cuando fue captada afeitando su cabellera, con la mirada perdida para después golpear un auto con una sombrilla. Nadie entendía qué estaba pasando pero Britney fue señalada de "loca" o "drogadicta". La Princesa del Pop pasó a ser custodiada por su padre, lo que hizo que perdiera control de todas las decisiones en su vida hasta ahora.

“Creo que tuve que darme más oportunidades en mi carrera y asumir la responsabilidad de mi salud mental. Se tomaron muchas decisiones por mí y no las tomé yo misma", dijo años más tarde.

Mary Kate y Ashley Olsen

Las gemelas Olsen son sin duda una de las mujeres más poderosas del espectáculo y no es para menos, si desde 1987, año en el que interpretaron a Michelle Tanner en Full House, no han dejado de trabajar. Sin embargo, detrás de sus sonrisas traviesas hay situaciones muy oscuras que las llevaron a lidiar con adicciones y trastornos mentales y alimenticios.

En 2010, a la edad de 24 años, Mary-Kate declaró para la revista Marie Claire que podrían ser comparadas con "pequeños monos" amaestrados cuando eran niñas. Ambas aseguraron en varias ocasiones que no desearían lo mismo para otros niños.

Amy Winehouse

Amy Winehouse ha sin duda una de las cantantes más grandes del mundo. Su voz vive a través de sus intensas letras y pegajosa música jazz. El 23 de julio de 2011, Winehouse fue encontrada muerta en su departamento en Londres, tan sólo tenía 27 años, víctima de una presunta sobredosis de drogas. Amy creció en una familia rota y la muerte de su abuela, quien siempre la apoyó, la rompió por completo. La cantante además mantuvo una relación con el hombre equivocado, Blake Fielde-Civil, quien la orilló a consumir drogas y sufrir problemas alimenticios. El último concierto de Amy Winehouse antes de morir fue un grito de auxilio que nadie escuchó.

Lindsay Lohan

La actriz también sufrió los estragos de la presión de la industria. Ante todos era la niña más adorable pero conforme fue creciendo hizo todo por alejarse de los estándares de "niña Disney". En varias ocasiones se vio envuelta en problemas legales, comenzando con un arresto por conducir en estado de ebriedad. La lucha de lindsay con las drogas y el alcohol la llevó a cinco centros de rehabilitación. Ha comparecido en la corte 20 veces y estuvo encarcelada por seis meses. La tormentosa relación con su padre y la presión a la que estaba sometida quedó plasmada en la canción Confessions of a Broken Heart, donde recita: "Estoy rota pero estoy esperando…Estoy llorando, una parte de mi se esta muriendo y estas son las confesiones de un corazón roto".

Amanda Bynes

Bynes ha sido una de las estrellas infantiles cuya transformación ha sorprendido a todos. Su espontaneidad y talento para imitar personajes irreverentes la llevaron a ser una de las consentidas del público, lo que le dio entrada a producciones importantes como All That y The Amanda Show. Amanda creció y comenzó a hacer películas adolescentes como What a Girl Wants, She's the Man y Hairspray pero pronto se convirtió en un símbolo sexual, al posar en la portada de Maxim en 2010. Poco después de eso, comenzaron todos los problemas con su salud mental y con la justicia. Hoy, la actriz no tiene control de su propia vida pues está bajo custodia de sus padres.

