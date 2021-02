¿Conoces esa sensación cuando estás acurrucada en el sofá por la noche después de un largo día y se te antoja un repentino antojo de dulce? Lo más probable es que sí, pero seguro estás pensando en tu dieta y en evitar romperla. No te preocupes porque con este saludable cheesecake podrás saciar tus ansias de dulce sin culpa y en menos de 10 minutos gracias a la magia del microondas.

Si bien hay muchas otras opciones que puedes preparar para calmar tu antojo repentino como yogurt, frutas o incluso unos brownies, si de verdad quieres embarcarte en la experiencia de un postre como tal y no simplemente un snack pasajero, la opción de este cheesecake saludable es justo lo que buscabas ya que difícilmente notarás la diferencia con uno regular.

Recetas de pasteles libres de culpa para tus meriendas ricas y saludables Con estas preparaciones, toda la familia podrá comer de forma sana, sin preocuparse por las calorías.

Aprende a preparar este cheesecake saludable en menos de 10 minutos usando un microondas

Ahora, en lo que respecta al microondas, probablemente tengas algunas dudas sobre cocinar un postre allí, y más todavía en menos de 10 minutos. Sin embargo, con un poco de experimentación en el proceso en relación a los tiempos y la cantidad de ingredientes, el portal Happy Healthy Motivated ha logrado concretar una receta óptima para que todo esté en orden, desde mucho sabor hasta pocas calorías.

Ahora, si eres una conocedora del mundo culinario te preguntarás: "Pero si se quiere hacer un cheesecake rápido, incluso en mucho menos de 10 minutos, ¿por qué no simplemente compartir una receta que no involucre prepararlo sin hornear?", lo cual es totalmente válido. Pero realmente no se puede comparar un postre horneado con uno sin hornear. Aquellos que involucran calor en su preparación tienen la textura ligera, esponjosa, elástica y deliciosa. Mientras que aquellos sin hornear simplemente no suelen gozar de estas características.

Para cubrir con la cuota de un postre saludable, este cheesecake tiene la particularidad de emplear muchos ingredientes bajos en grasa como el yogurt para reemplazar a la leche y la stevia para reemplazar las cucharadas de azúcar. Además, puedes agregarle como topping todo tipo de frutas de tu preferencia, desde las pequeñas como fresas o cerezas, hasta las grandes troceadas como plátano o piña.

Deliciosas recetas que puedes hacer en la freidora de aire para comer más saludable Comer sano y rico jamás había sido tan práctico.

Sin más preámbulos, te dejamos esta sabrosa receta de cheesecake que podrás saborear en menos de 10 minutos.

Ingredientes

2 paquetes de galletas Graham (o cualquier galleta tipo bizcocho de vainilla)

1/2 cucharada de mantequilla

100 gramos de queso crema bajo en grasa

2 cucharadas de yogurt sin azúcar y sin grasa

1 cucharadita de stevia líquida (o puedes agregar una cucharada de miel)

1 clara de huevo mediana

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de jugo de limón

Preparación

Comienza triturando las galletas en migajas en un procesador de alimentos o a mano con un mortero. Coloca la mantequilla en un tazón pequeño apto para microondas y cocina en él a temperatura máxima durante 30 segundos, hasta que se derrita. Vierte las galletas trituradas y revuelve hasta que se haya absorbido todo el líquido.

Luego divide uniformemente la mezcla entre 2 moldes engrasados y presiona hacia abajo para formar una base de galletas compactada. Hornéalas en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto hasta que crezca un poco.

En otro tazón pequeño, bate el queso crema, el yogurt, la stevia (o la miel), la clara de huevo, el extracto de vainilla y el jugo de limón hasta que obtengas una mezcla suave y esponjosa. Divídela uniformemente entre los dos moldes. Recuerda dejar el espacio de un centímetro desde la parte superior para evitar que tu cheesecake saludable se desborde del recipiente.

Pon a cocinar las dos mezclas en el microondas durante 3 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro aún esté ligeramente tembloroso. Déjalos enfriar a temperatura ambiente antes de guardarlos en la nevera durante al menos 4 horas para que estén listos para comer.

Más de este tema:

Bolitas de coco y chocolate: aprende su receta fácil y deliciosa

Receta deliciosa: bizcochuelo de chocolate bien esponjoso

Así puedes hacer leche de avena en casa, ideal para tus recetas saludables

Te recomendamos en video