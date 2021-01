Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente ya está aquí para decirte en sus horóscopos todo lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Aplica esta semana la frase ‘Realizaré todo lo que me proponga y obtendré el mejor resultado en mis proyectos’, pues los siguientes días estarán llenos de retos para ti y podrás quitarte lo negativo que te rodea. Debes ser fuerte y enfrentar tu destino, ya que una sorpresa laboral te llegará en estos días. Tu golpe de suerte será el 20 de enero con los números 09 y 32. Ten prudencia y no comentes nada de los demás, así te quitarás chismes y evitarás malos entendidos. No descuides a tu pareja, recuerda que el amor se alimenta de hechos y detalles, y los siguientes días serán ideales para que reaviven su relación. Ten cuidado con el insomnio, practica ejercicio en las mañanas para que tu cuerpo descanse en las noches. Alguien del signo de Acuario, Géminis o Virgo te buscará para darte una sorpresa amorosa.

Tauro

Tu frase de la semana es ‘Lo material es un fin, pero nunca será un todo en tu vida’, por eso el amor y la comprensión serán tu prioridad estos días, así que déjate querer y no obstaculices vivir en pareja. Esta semana tendrás prisa por resolver todos tus problemas de escuela y trabajo, así que procura organizarte mejor y aprovecha tu tiempo. Haces unos pagos imprevistos, cuida tu dinero. Te invitan a viajar por cuestión de trabajo y eso te dará éxito en tus proyectos. Un familiar te pedirá una ayuda económica en estos días. Cuídate de problemas de alcohol y vicios, trata de mantenerte saludable para este año. Tendrás un golpe de suerte el 19 de enero con los números 02 y 06. Alguien el signo de Acuario o Leo te buscará a para invitarte a un negocio en el que te irá de lo mejor. Haces mejoras a tu casa.

Géminis

Esta semana la frase que te aplica es ‘Seré realista y pondré los pies en la tierra , no me dejaré llevar por ilusiones falsas y haré mi futuro más objetivo y constante para llegar al triunfo”. Inicias proyectos laborales, procura tener calma para que elijas siempre las mejores opciones para tu vida. Te ofrecen un crédito, revisa las condiciones. Termina con tu relación de pareja y date un tiempo para ti, recuerda que a tu signo le gusta sentirse libre en todo momento. Tendrás un golpe de suerte el 21 de enero con los números 05 y 78. Evita problemas legales y de juzgados, ten cautela con todo lo que firmes e intenta pagar deudas de tu pasado. Un amigo te invita a salir de viaje, que la pandemia no detenga tus planes de este año, recuerda que eres el gemelo y tendrás doble fuerza en todo lo que realices.

Cáncer

Para ti la frase de la semana es ‘Soy seguro de mí y merezco ser feliz, y todos los objetivos que tenga en mente se cumplirán’. Esta semana tendrás buena suerte en lo laboral, debido a que estos días los astros atraviesan tu signo cargados de buenas energías y te ayudarán a cumplir tus deseos, sólo trata de ser discreto en tus proyectos para que no te llenes de envidias. Te llegará una sorpresa económica este 20 de enero con los números 03 y 29. Cuídate de problemas de intestino y úlceras, aprende a comer más saludable y ya olvídate de las harinas y picantes. Te busca un amor del signo de fuego que será muy compatible contigo. Eres el mejor en cuestión de arte y comunicaciones, trata de tomar un curso para que te capacites profesionalmente. Son días de no salir de viaje, será mejor que te quedes en casa.

Leo

La frase para ti esta semana es ‘La fuerza interior será mi fortaleza contra las dificultades, me llenaré de bendiciones y seré agraciado con muchas sorpresas económicas’. Estos días estarás ocupado con muchos planes, te propondrán un nuevo proyecto laboral y deberás analizar bien si te conviene cambiarte o no para que estés de lo mejor. Das un golpe de suerte el 23 de enero con los números 00 y 35. Te invitan a la fiesta de un familiar, recuerda sólo cuidarte de los contagios y seguir protegiéndote. Arreglas documentos de gobierno. Tramitas tu pasaporte para viajar este año. Seguirás con tu pareja, pero trata de ya no pelear y ten paciencia con las personas a las que amas. Tu punto débil estos días serán la garganta y los pulmones. No pelees con tus jefes, respeta las jerarquías y no busques problemas.

Virgo

Tu frase durante esta semana es ‘Pondré en equilibro mi vida y todo lo que me rodea, seré tolerante conmigo mismo y con las personas a quien amo y recordaré que soy imagen perfecta de Dios y que eso me vuelve más poderoso’. Tramitarás un crédito para una casa nueva. Te invitan a salir de viaje estos días en cuestiones de trabajo. Cuídate de problemas de insomnio y en las noches deja a un lado el celular para que no te quite el sueño. Te invita a salir un amor nuevo del signo de Aries, Cáncer o Acuario que será muy compatible contigo. Tienes un golpe de suerte en lo legal; es decir, si tenías algún trámite lo resolverás de la mejor manera y a tu favor. Tu mejor día será el 20 de enero con los números 23 y 29. Te regalan una mascota, su presencia te ayudará para que tu mente no caiga en depresiones.

Libra

La frase de la semana para ti es ‘No me dejaré vencer y seguiré en mi lucha hasta alcanzar mi triunfo, y sabré que estos días serán propicios para alcanzar el éxito porque Dios estará conmigo’. Durante esta semana se te presentarán muy buenas oportunidades de crecimiento, recuerda que en el trabajo que estás actualmente ya te sientes estancado; es decir, consideras que no te dejarán crecer más, así que son tiempos propicios para que busques nuevos rumbos de crecimiento en tu ámbito profesional. Cuídate de problemas de hormonas y nervios porque estarás muy sentimental por todo lo que te rodea. Gozarás de un golpe de suerte este 22 de enero con los números 02 y 18. Ya es tiempo de que te cambies de casa y decidas irte a vivir un tiempo a otro país o cuidad, llegó el momento de que renueves tus energías.

Escorpión

Esta semana la frase para ti es ‘Aprenderé de mis errores y dejaré a un lado la soberbia para ser merecedor de la abundancia divina, y estaré atento a todo lo bueno y malo que me rodea para saber diferenciar qué es lo mejor para mí’. En estos días enfrentarás algunos problemas en tu ambiente laboral, pero intenta ser paciente y no caigas en provocaciones de tus compañeros para que salgas victorioso. Te invitan a salir de viaje, pero será muy rápido y provechoso. Tramitas documentos de pago de impuestos para poner en orden tus obligaciones. Reacomoda tu clóset y aprovecha para renovar las energías que están estancadas. En el amor seguirás de conquistador pero nada estable, recuerda que tu signo está en la etapa de conocer y no amarrarse. Gozas de un golpe de suerte con los números 03 y 29 el 21 de enero.

Sagitario

Para ti la frase de la semana es ‘La paciencia será mi virtud en estos días y recordaré siempre que la violencia genera más violencia, así que me mantendré tranquilo y dejaré que las buenas energías fluyan en mi vida’. Durante esta semana prepararás un nuevo proyecto laboral, debes concentrarte y estar al cien en todo lo que realices para tener éxito. Te invita a salir un amor nuevo del signo de Aries o Virgo que será muy compatible contigo. Aprende a ahorrar y quítate el mal hábito de hacer gastos innecesarios para que puedas formar un patrimonio este año. Tienes un golpe de suerte con los números 04 y 38, será el 21 de enero. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, sigue tu rutina de ejercicio para que estés más tranquilo. Tramitas el título de tu carrera universitaria o regresas a estudiar otro idioma.

Capricornio

Tu frase esta semana es ‘Merezco algo mejor en la vida y está por venir, aprenderé a tener fe y de eso dependerá mi seguridad’. Estos días pagas colegiaturas o tu tarjeta de crédito, aprende a administrarte mejor para que después no te quedes sin efectivo. Procura decir la verdad aunque duela, recuerda que es mejor terminar en paz y no vivir en un engaño con tu pareja sentimental; intenta permanecer un tiempo solo para que aprendas a amarte a ti mismo. Te regalan un perfume. Tramitas tu licencia de conducir o documentos del gobierno. Ten cuidado con problemas en la piel o una enfermedad de transmisión sexual, ve con un médico a revisarte. Tienes un golpe de suerte el 21 de enero con los números 06 y 55. Evita pelear en tu trabajo y no te saltes jerarquías, intenta ser tolerante en tu ambiente laboral.

Acuario

Para ti la frase de la semana es ‘Daré gracias por tantas bendiciones y seré sabio para reconocer lo que no he podido cumplir, pero me mantendré en el camino del éxito y lograré lo que tanto deseo’. Estarás ocupado con mucho trabajo atrasado y acudirás a juntas para revisiones de último momento, concentráte en hacer bien tu trabajo. Te piden prestado, aprende a decir que no, ya que eso ocasiona que te roben tu suerte. Te invitan a viajar el próximo mes por tu cumpleaños. Recibes un dinero inesperado por la venta de una propiedad, ahorra y aprovecha para aumentar tu patrimonio. Cuídate de problemas de espalda baja y cintura, pues ese será tu punto débil. Tus números de la suerte serán 13 y 21, tendrás una sorpresa el 20 de enero. No trates de componer la vida de los demás, aprende a callar y sigue tu camino.

Piscis

Esta semana tu frase es ‘Aprenderé a través del cambio positivo de mis acciones, reconoceré mis errores y seré humilde para superarlos; seré el conducto perfecto de lo divino’. Tomarás decisiones para crecer este año que comienza, tu signo atravesará por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo que no retrocedas en ningún momento, porque esta semana todo se te dará sin problema. Con tu pareja tendrás días de mucha estabilidad y te sentirás muy seguro en tu relación amorosa. A los Piscis que están solteros les llegará un amor muy compatible. Adelanta tus pagos y no dejes deudas pendientes. Sabrás de la enfermad de un familiar a quien le darás todo el apoyo. No tengas miedo al qué dirán, atrévete a ser autentico en todo lo que realices. Das un golpe de suerte el 19 de enero con los números 04 y 39.

