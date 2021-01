Enfocarse en el presente y vivir la vida justo en el momento es como suelen regirse algunos signos zodiacales. Para ellos, esto es emocionante, pero también puede ser como tratar de caminar con los ojos vendados: nunca se sabe realmente si van en la dirección correcta. Pero a pesar del riesgo, este tipo de personas vive la vida sin ataduras del pasado, dejando atrás todo lo que le pueda afectar el día de hoy y eso puede convertirse en una virtud.

Hay pros y contras en ambos lados, pero si les preguntas a estos signos zodiacales, siempre te dirán que vivir el momento es la mejor opción. Cuando vives en el presente sin preocuparte por el pasado, tiendes a divertirte más. No estás deseando estar de vuelta en casa tomando una siesta o queriendo adelantarte al fin de semana porque el momento más significativo de tu vida está sucediendo ahora mismo, o al menos eso es lo que piensan la mayoría de ellos.

Estos son los signos zodiacales que más se enfocan en el presente, dejando el pasado atrás

Entonces, si alguna vez buscas a alguien que te muestre cómo dejar de lado todo lo que te estresa y simplemente disfrutar del ahora mismo, pasa un tiempo con los signos zodiacales que eligen vivir el momento en lugar del compromiso, dejando todo el pasado atrás, según la astrología.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries es uno de los signos del zodíaco más espontáneos e impulsivos que existen. No viven en el pasado, lo dejan atrás esperando poder rehacer las cosas de nuevo, pero tampoco están en el futuro, esperando que mañana sea mejor que hoy. Se enfocan más en el presente y aman cada segundo.

Sin embargo, según reseña el portal Your Tango, debido a que muchas de sus decisiones se toman en función de cómo se sienten al respecto en el momento, realmente no se toman el tiempo para comprometerse con nada (ni con nadie). No solo viven la vida día a día, sino que lo hacen minuto a minuto. Tal vez por eso es tan emocionante estar cerca de los aries: ¡nadie sabe qué harán (y ellos tampoco)!

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los signos zodiacales como los leo son increíblemente valientes y feroces. Creen en vivir el momento por encima de cualquier otra cosa porque ahí es donde está toda su energía: enfocada en el presente. Saben mejor que nadie que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, así que se dejan llevar por lo que quieren hacer exactamente en ese momento en lugar de esperar.

Y si bien esta actitud puede variar un poco dependiendo de la persona, igual es una característica que inspira y empodera a todos los que se cruzan en su camino. Y así como el presente es su momento, el pasado lo deja atrás para olvidar todo lo negativo que esto pueda traer, dejando solo las cosas buenas.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este es uno de los signos zodiacales que más control necesita en su vida, por lo que si algo salió mal al punto de escaparse de sus manos, inmediatamente deja atrás todo recuerdo de ese suceso sin dejar que su presente se vea afectado por este tipo de situaciones. Esto va tanto para bien como para mal.

A raíz de su necesidad de tener todo bajo control, los escorpio viven el presente por necesidad y no por elección. Cuando se permite lamentar el pasado (lo cual no es muy frecuente) o se angustian por el futuro, nunca se sentirán menos en control. El presente está ahora mismo, justo donde le gusta.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Gran parte de las personas nacidas bajo la estrella de Sagitario no suelen comprometerse con nada ni nadie, al menos no a largo plazo. Los ideales, la gente, las cosas, todos van y vienen. Lo único con lo que pueden contar es su capacidad para vivir el momento y dejar que la vida los lleve a donde se sienta bien. Y si eso significa dejar el pasado atrás por más cómodo que sea, eso está bien para ellos.

Las reglas y las rutinas le aburren y los hacen sentir restringidos. Necesitan vivir su vida exactamente como quieren, sin que nadie les diga qué hacer. A veces, pueden ser espontáneos de mala manera, pero cualquiera que los conozca sabe que no pueden ser domesticados. Su impulsividad es admirable y demuestra que vivir el presente es divertido y emocionante.

