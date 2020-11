Los novios que son de estos 3 signos están fingiendo que aman a sus parejas

El refrán dice “se ven las caras pero nunca el corazón”. Aunque a veces creas conocer totalmente a tu pareja, la vida te puede dar sorpresas amargas al descubrir que tu pareja está fingiendo que te ama. Si sospechas algo de esto, los signos del zodiaco pueden orientarte.

Por naturaleza, hay signos del zodiaco que está más predispuestos que otros a ser traicioneros con sus parejas y con las personas que los rodean. Están los signos que siempre quieren aparentar lo que no son para agradar o fingir sentimientos solo por conveniencia o por no querer herirte al confesarte aquello que no quieres escuchar.

Los novios de estos 3 signos están fingiendo que aman a sus parejas

Aries

Es uno de los signos fogosos del zodiaco, enérgicos, impulsivos. No son del tipo de novios que buscan una intimidad y conexión sentimental, lo suyo solo es la conexión carnal. Para ellos las personas que se dejan llevar los sentimientos son débiles. Así que si tu novio es Aries, probablemente esté contigo solo por atracción física y no sentimental, así que probablemente está fingiendo que te ama.

Géminis

Es catalogado como uno de los signos más infieles del zodiaco. El novio de este signo te dirá al oído que te quiere pero un segundo después de terminar de hablar contigo, buscará consuelo en otros brazos. Nunca se entregará a su pareja por completo, tampoco será completamente sincero en la relación, ya que siempre está en permanente búsqueda de satisfacción. Para el novio Géminis la fidelidad y la sinceridad están sobrevaloradas, por lo que no sentirá vergüenza alguna al fingir que quiere una relación seria contigo.

Lo mejor y lo peor de los signos Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario La astróloga Alicia Galván nos hace un reposo por las cualidades y defectos de cada signo del zodiaco.

Virgo

Es un signo perfeccionista. Busca a la pareja perfecta y al menos por un rato piensa que la ha encontrado en su pareja. Pero cuando comienza a ver imperfecciones en su novia o aspectos que no le gustan de ella… comienza a buscar otras opciones de relación, otras mujeres, sin decirle nada a su novia para no herirla. Por lo tanto, finge que la quiere mientras consolida otra relación con una amante.

Te recomendamos en video: