Las imágenes más impactantes de la toma del Capitolio que han dado la vuelta al mundo

La insistencia del aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para revertir los resultados de las elecciones de 2020, dio un giro peligroso. El 6 de enero de 2021, una multitud armada y enojada de sus partidarios irrumpió en el Capitolio de Washington DC justo cuando el Congreso se reunía para validar la victoria presidencial de Joe Biden.

Los manifestantes que ondeaban banderas de 'Trump 2020' y vestían camisetas y sombreros con el lema del presidente 'Keep America Great', ingresaron violentamente al vestíbulo del segundo piso del edificio justo afuera de la cámara del Senado, cuyas puertas estaban custodiadas por agentes del orden.

Las imágenes que circularon en redes sociales causaron gran impacto en todo el mundo.

Entre empujones y gritos, la enardecida turba se abrió paso libremente por los pasillos, rompiendo puertas, vidrios y saqueando las oficinas. Los legisladores del Senado y la Cámara de Representantes ya habían sido evacuados.

Las impactantes imágenes dentro del Capitolio pic.twitter.com/2OBpz3wdDq — El HuffPost (@ElHuffPost) January 6, 2021

Una mujer recibió un disparo mortal durante los disturbios. Murió momentos después. Se reportó que hubo otros tres fallecidos y 14 policías heridos.

An explosion caused by a police munition is seen while supporters of U.S. President Donald Trump protest in front of the U.S. Capitol Building in Washington. Photo by @LeahMillis pic.twitter.com/jYtjgQzaGJ — corinne_perkins (@corinne_perkins) January 6, 2021

El presidente no insistió a los manifestantes en retirarse por lo que los CEOs de Twitter, Facebook e instagram tomaron la decisión de eliminar aquellos mensajes que insitaban al odio y bloquear su cuenta.

Arrestos después de que la turba pro-Trump irrumpiera violentamente en el Capitolio: 52 Detenciones en protestas antirracistas en días posteriores al homicidio policial de George Floyd:

🚨DC: más de 430 (88 en una noche)

🚨A nivel nacional: más de 10000pic.twitter.com/nBlRAnTltL — AJ+Español (@ajplusespanol) January 7, 2021

Ante muchos, la realidad superó a la ficción.

Los saqueos callejeros de 2020 en Estados Unidos parecían calcados de Joker.

Ahora la toma del Capitolio es igual a The Dark Knight Rises.

Vivimos en una película de Batman. pic.twitter.com/vasDsElAmK — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) January 6, 2021

Además, hubo una reacción condenatoria entre la comunidad negra y catalogaron los disturbios como "terrorismo interno". Y es que cuando las protestas de Black Lives Matter tuvieron lugar en junio de 2020 tras asesinato de George Floyd, los manifestantes negros fueron contenidos con gases lacrimógenos, granadas de destello y balas de goma, mientras que los manifestantes de ayer no tuvieron que enfrentarse a ninguna resistencia de la policía.

🇺🇲 | #CapitolRiots | Así quedó el lugar luego de que los manifestantes sean retirados del establecimiento. pic.twitter.com/Q9rl5LwM4N — Entre Guerras (@EntreGuerras1) January 7, 2021

Más de dos horas después de que los manifestantes ingresaran al Capitolio y las autoridades lucharan por tomar el control de la situación, Trump publicó un silencioso llamado de paz en redes sociales: "Conozco tu dolor. Conozco tu dolor. Pero tienes que ir a casa ahora". También hizo un llamamiento a sus seguidores, diciendo "No queremos que nadie resulte herido" pero aprovechó para repetir los reclamos de fraude electoral.

Después de la carga del video, Twitter bloqueó a Trump de su cuenta durante 12 horas. La cuenta de Twitter Safety citó "violaciones repetidas y graves de nuestra política de integridad cívica".

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

¿Por qué se culpa a Trump por la violencia?

Varios legisladores, incluidos miembros del Partido Republicano, han culpado a Trump por la violencia que estalló en el Capitolio y sus alrededores. En el mitin celebrado en el parque Ellipse, han señalado legisladores y críticos, el presidente ordenó a sus seguidores que se dirigieran al Capitolio.

"Y después de esto, vamos a caminar hasta allí, y yo estaré allí con ustedes, vamos a caminar hacia abajo … al Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres". él dijo. “Y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos. Porque nunca recuperarás nuestro país con debilidad. Tienes que mostrar fuerza y tienes que ser fuerte ".

Every SINGLE street in DC looked like this for days during the BLM protests. Yet, somehow you can easily breach the Capitol if you’re white???? Amazing. pic.twitter.com/6ePxnNcuLs — Flo from Progressive (@MsFloraa) January 6, 2021

Más de este tema

Pfizer da un paso más y solicita permiso para comercializar vacuna en Estados Unidos

¿Quién es Kamala Harris, primera mujer en ser vicepresidenta de EU?

Científicos predicen que la vida volverá a la 'normalidad' hasta mediados del 2021

Te recomendamos en video