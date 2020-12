Feng Shui 2021: consejos espirituales que debes seguir para encontrar el amor

Llega un nuevo año y queremos tener éxito en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluyendo el amor. Por eso, aquí te presentamos algunas prácticas del feng shui 2021 que te ayudarán a tener una excelente relación amorosa.

Algunos no tuvimos tanta suerte en el 2020, pero queremos atraer el romance durante este nuevo año, de tal manera que es una buena idea a trabajar desde el espíritu.

Hay quienes han estado solos por largos periodos, otros que terminaron relaciones y otros que, aunque tienen el amor, necesitan encender la llama.

Cuando ya tienes una relación estable y consolidada suele pasar que la llama entre tú y tu pareja se apaga, entonces, la rutina se convierte en un enemigo que podría dañar las buenas vibras que en un principio los unió, por eso hoy te explicamos lo que el feng shui recomienda para avivar la pasión.

