Diana Ángel demuestra que a los 45 se puede ser más sexy que nunca

Muchos recuerdan a Diana Ángel por dos icónicos personajes: "La Mogolla" y "Leticia". La primera fue aquella tierna e indefensa estudiante de 'Francisco el Matemático', mientras que la segunda es la sarcástica y feminista mesera del bar Plaza Garibaldi en 'La hija del mariachi'.

Ya han transcurrido 16 y 12 años desde que aquellas exitosas telenovelas culminaron. La actriz nacida en Bogotá cumplió los 45 años de edad y demostró que es el vivo ejemplo del vino… con los años, es mejor. La artista luce hermosa, elegante, atrevida y más sexy que nunca.

Diana Ángel sabe cómo brillar después de los 40

Su nombre completo es Diana María Soledad Ángel Rodríguez, tiene un hijo llamado Damián, y acumula más de 15 telenovelas que la catapultaron como una de las artistas más queridas de Colombia. Actualmente suma 317 mil seguidores y a través de Instagram muestra facetas muy distintas, pero igual de llamativas.

La doble ganadora en los Premios TVyNovelas, en 2003 y 2004, puede expresar una faceta tierna, luego graciosa y más adelante una muy sensual. No lo afirma ella ni sus fans, sino las imágenes que activamente postea en su cuenta personal.

Sin miedo a mostrar de más, segura de su cuerpo y con penetrante mirada. Esa es Diana Ángel a sus 45 años. Además de sus dotes para la actuación, Diana Ángel tiene una respetable voz, modela a su gusto y sus ojos le caracterizan su esencia. Sin duda, es todo un personaje.

Y es que en sus posteos se aprecia una imagen de mujer coqueta, empoderada, pero a la vez fresca y sencilla. De hecho, en su "bio" no destaca comentarios artísticos, salvo su nombre y el sello de perfil verificado.

La artista tiene pareja y es el compositor y director musical Nicolás Montaña - Instagram @dianangel01

Sesión fotográfica para Soho

En 2006, la actriz rodaba su personaje como "Leticia Gudelo", una mesera y estudiante de finanzas que trabajaba en un bar de mariachis. Junto a Carolina Ramírez, ambas transmitían la parte sensual de la novela.

En aquel entonces participó en una entrevista y erótica sesión de fotos para la revista masculina Soho. Además de posar para las cámaras, respondió a algunas preguntas muy personales como "su primera vez", el tipo de ropa interior que le agrada vestir e incluso si ha sentido curiosidad por "estar" con una mujer.

"No afirmo que no me gustaría porque puede ser una experiencia divertida. Las mujeres son mucho más afectuosas, más de piel, de sentir, de retardar momentos, no hay afán. Con las mujeres el preámbulo es muy importante", confesó en dicha entrevista.

Esta es una de las imágenes que ofreció a la revista dedicada al público masculino - Revista Soho

Diana Ángel también sabe lo que es ganar en los Premios India Catalina. Lo hizo en 2003 como "Mejor Actriz de Raparto", gracias a su papel como "Gabriela" en 'Francisco el Matemático'.

Su última nominación fue en 2012, "Mejor Actriz Antagónica" para la telenovela 'Amar y Temer', donde encarnó a Dora Almarza. De teatro y cine también sabe Diana Ángel, pues ha participado en más de 5 películas y hasta 11 obras teatrales.

A sus 45 años, la actriz corta el aliento con sus publicaciones. Es una coqueta por naturaleza y una "modelo no modelo" que supera el carácter atractivo. Diana Ángel es sinónimo de mujer, de esa "señora de las cuatro décadas" que todas aspiramos a ser.

Ama de casa, pero empoderada, ese es uno de los aires que transmite la artista - Instagram @dianangel01

