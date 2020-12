La Segura bailó junto a dos garotas y esto fue lo que ocurrió

Aquí es donde La Segura pasa a ser Nathalia Mena. La sensualidad de sus imágenes en redes sociales y su eficiencia como influencer forma parte de sus talentos, pero uno de ellos parece que no es bailar. Sus 6,6 millones de seguidores se evidenciaron de ellos.

Otra de las facetas más vistas por la joven famosa es su capacidad para desarrollar videos de comedia. Por tal motivo se le reconoce como una artista con buen sentido del humor. Y precisamente esa es la cualidad que asumió en una de sus últimas fiestas, donde se midió a dos bailarinas brasileñas.

Así fue el baile de La Segura

El video fue publicado a través de una cuenta que pertenece al club de fans de la influencer. Las garotas, como tradicionalmente se les conoce en Brasil, comenzaron a danzar al ritmo de la samba.

Con un vestido largo y la intención de imitarlas, La Segura soltó movimientos gracioso que ya son de meme en los redes sociales. No solo trató de mover los glúteos, sino que agitó sus brazos hacia arriba, lo cual no pertenece al baile. Seguidamente no hizo más que reírse del episodio.

Luego trató de imponer sus propios pasos, pero fue más gracioso todavía. "Nathalia siendo Nathalia", escribió la cuenta junto al registro audiovisual.

Por su puesto que los comentarios no se hicieron esperar y la criticaron duramente por el mal baile de garotas que protagonizó. "Mija, unas clases de baile no le quedan mal", soltó una de las primeras usuarias.

"Tiene más movimiento un poste", "Se mueve más el paro nacional" y "Parece una hormiga con taquicardia" son otros de los mensajes que le dejaron a La Segura. Sin embargo, no todos optaron por refutar su baile. Algunos disfrutaron de su terrible actuación y afirmaron que lucía hermosa.

Una de las últimas imágenes que la influencer publicó en su cuenta personal - Instagram @la_segura

Sus cicatrices de bala

Todas las cicatrices cuentan una historia y Nathalia Mena tiene la suya. Hace algunas semanas la influencer dejó ver a sus seguidores las marcas que le dejaron unas balas de un atentado del que fue víctima y que sufrió hace siete años.

A través de los 'stories' de Instagram, La Segura ofreció una sesión de preguntas y respuestas. Fue allí cuando saltó el tema de lo que para algunos resultó un accidente, algo que no está del todo esclarecido. Sin embargo, La Segura está orgullosa de sus cicatrices.

"No me interesa borrarlas ni mejorarlas, porque verlas me recuerda todos los días lo que Dios me ayudó a superar", expresó en video.

Más de 6,6 millones de seguidores sostiene en redes soiales - Instagram @la_segura

Dos proyectiles, uno en el hombro y otro en el pecho, recibió la famosa colombiana. Sorprendidos con la historia, los seguidores le preguntaron si le dejaron algún tipo de secuelas o dolencias.

"Cuando camino mucho o estoy mucho tiempo parada me duelen los pies o la columna", explicó. "O también se me inflama con facilidad el nervio ciático. Creo que estas son las secuelas que más puedo tener hoy en día", agregó la influencer colombiana.

El atentado estuvo cerca de dejarle sin oportunidad para caminar, por lo que pudo terminar en una silla de ruedas. Por razones como esas se siente orgullosa y da gracias a Dios de mantenerse saludable.

Al mismo estilo de La Liendra, Nathalia ‘La Segura’ también mostró su apartamento La famosa creadora de contenido ofreció detalles sobre cada espacio del hogar que comparte con su amiga Isabel.

Te recomendamos

El hermoso paseo de Johana Bahamón con Evelyn: “Esa niña es divina”

Actor de ‘Tu voz estéreo’, va camino al estrellato en Hollywood

Las fotos que nunca viste de la protagonista de ‘Betty la fea’ en ligera ropa