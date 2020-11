Un perro se acurruca con un bebé mientras duerme en este hermoso video viral

Una de las cosas más tiernas que podrás encontrar en internet son los videos que involucran a un perro y un bebé, lo que lo hace material para un video viral. Es por eso que este clip de un simpático husky acurrucado con un nene en una cama ha tenido tantas reproducciones.

En un video compartido en el portal de variedades Reddit, un husky grande se queda en la cama para abrazar a su persona favorita: un pequeño bebé. El clip titulado "Perro se niega a que el dueño lo levante de la cama y luego se duerme cuidando al bebé", es de 39 segundos de puro amor a cuatro patas.

This is one of the most beautiful things you will see today ❤️

Husky refuses to get out of babies bed then falls asleep cuddling him❤️ pic.twitter.com/rCIPTo6jAM

— My new page is @hopkinsBRFC2 follow me there guys (@HopkinsBRFC) November 18, 2020