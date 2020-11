Estrías, celulitis y otros cambios en tu cuerpo que debes honrar tras ser madre y dejar de rechazar

View this post on Instagram

•VALENTÍA• Una personita muy especial para mi me dijo “eres muy valiente por mostrarte así”. Realmente no se si estoy preparada para mostrarles esta foto pero a veces es mejor afrontar las cosas que darles larga. Ya que constantemente me dicen que por qué ya no muestro mi abdomen pues aquí tienen el porque. Sabes cuánto puede afectarle a una persona una crítica?, tienes idea de lo que un simple “estás muy ________” puede afectar a alguien?. Pues si no sabes PARA. No sabes como está esa persona consigo misma, no sabes por lo que está pasando ni mucho menos sus batallas internas. El amor propio no es trabajo de un día para otro, yo también me siento insegura, yo también me cambio mil veces de ropa porque no me siento bien con lo que me pongo, yo también me miro al espejo 616766 veces antes de salir, yo también me he frenado por “lo que digan los demás”. Pero que hermoso sería despertar un día en un mundo donde las mujeres no seamos juzgadas por nuestro físico donde no existan los complejos ni las inseguridades donde no existan las comparaciones, “eres demasiado flaca” “eres demasiado gorda” “eres demasiado pequeña” “eres demasiado alta” “eres demasiado plana”. ERES DEMASIADO Y PUNTO, vales oro así mismito como estás eres preciosa, me encantaría decirles “ámense” “valórense” pero hoy decido comenzar por mi, comenzar a amarme, respetarme y valorarme. Y ya que les dije que no es trabajo de un día para otro pues compartiré mi proceso de amor propio con ustedes y ese proceso empieza HOY!. Comenta el “estás muy _____” que te haga sentir más insegura/o y hagamos este proceso juntos ❤️. BTW LLEGAMOS A LOS 300K LOS AMO!!!!!