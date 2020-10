5 consejos para aprender a ignorar los comentarios que no te hacen bien

Sobrevivir a los altibajos y desplantes de otras personas puede ser todo un desafío. Especialmente un una era donde todos estamos con la angustia y el estrés por las nubes, es difícil no ser víctimas de comentarios hirientes.

Es importante recordar que algunas personas negativas pueden estar pasando por momentos difícil que hacen que se desquiten con otros y den opiniones no solicitadas que terminan siendo un dolor de cabeza. Sin embargo, si bien debes ser comprensiva, no tienes por qué soportar toda esa toxicidad.

Aprende a filtrar los comentarios negativos y a desprenderte de esa energía negativa. Se dice fácil pero hacerlo es otra cosa por eso aquí te damos 5 consejos para que aprendas a ignorar toda esa toxicidad.

Deja de preocuparte por lo que piensen los demás

Al final del día, realmente no es asunto de nadie lo que haces o no. Nadie pidió su opinión y si no es una crítica constructiva, entonces no sirve de nada que te preocupes por ello. Debes concentrarte en lo que piensas de ti misma y ya, no por lo que otros piensen de ti. Los extraños y conocidos que expresan voluntariamente su opinión sobre ti no tienen nada que ver contigo. Las opiniones negativas o tóxicas generalmente son reflejo de algo que tiene que ver con ellos, asuntos que deben arreglar en su vida. Cuanto antes dejes de darles importancia, más liberada te sentirás.

Conoce tu valor

No vas a creer lo que otras personas piensan y dicen de ti, cuando sabes quién eres y te gusta quién eres. Tener confianza en ti misma es muy poderoso. Es la base sobre la que se construye todo lo demás: tus logros, tus relaciones, tu capacidad para seguir adelante cuando la vida y el trabajo se ponen difíciles. La confianza en ti misma es muy poderosa y la fortaleces recordando siempre tus valores. Así que activa tu escudo protector y nadie podrá sabotear ningún aspecto de tu vida, personal y profesional.

No saques conclusiones precipitadas

Cuando las personas emiten un juicio sobre ti o te critican, rara vez se refieren a ti. De hecho, casi siempre se trata de ellos, sus problemas, sus necesidades y su deseo de controlarte. Saber un poco de esas personas o entender su entorno, te ayudará a darte cuenta de que no se trata de ti sino de asuntos que ellos tienen por resolver. Hay muchas razones por las que una persona emite comentarios ofensivo. No les des el poder de que te afecten.

Borra y bloquea

En esta era en la que todos estamos conectados a las redes sociales, es muy común tener comentarios negativos todos los días.Es tan común que cuando publiques una foto con cierto atuendo alguien te critique por verte "demasiado fea, gorda, atrevida" (o cualquier otra ofensa) o que escribas un comentario y te respondan con cosas horribles. No debemos normalizar la agresión pero al mismo tiempo, hay que dejar pasar ese tipo de situaciones. No estás obligada a lidiar con ello. Es muy válido bloquear o borrar todo lo que no te hace bien. Después de todo, ¿qué poder puede tener alguien que te "enfrenta" detrás de una pantalla?

Ocúpate para dejar de preocuparte.

Lo cierto es que cuando estás demasiado ocupada en algo más que revisar tus redes sociales, dejas de prestarle atención a los trolls de Internet o incluso las personas tóxicas que te rodean. Cuando estás demasiado ocupada en alguna actividad, el trabajo o cualquier otra cosa, simplemente dejas de tener energía para algo más. No te enfoques en lo negativo y disfruta de aquello que haces ahora y te llena de felicidad y buena energía.

Más de este tema

Cocinar es una forma de decirle a alguien que lo amas, sin palabras

10 metas de vida que debes cumplir antes de los 35 años+

Las mujeres que son "almas viejas" aprenden a sobrellevar el aislamiento de forma única

Te recomendamos en video