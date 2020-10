«Eva», la tecnología que lucha contra el cáncer de mama y está a tu alcance

El cáncer de mama en México

Durante octubre se celebra internacionalmente el Mes contra el Cáncer de Mama. La intención de este mes es sensibiliza a las mujeres sobre un tema que —lamentablemente — continúa siendo tabú.

“El 97% de los casos son curables si se detectan a tiempo. Sin embargo, mueren 6,000 mujeres todos los años en México”, afirma el IMSS. A pesar que las probabilidades de sobrevivir al cáncer de mama son muy altas en los últimos años los decesos han aumentado.

En México se ha convertido en la primera causa de muerte para las mujeres muriendo a diario 16 mexicanas (INEGI). Y es que la falta de educación y de herramientas ha convertido a esta enfermedad en un enemigo; cuando con un diagnóstico temprano podrían disminuirse en gran medida las muertes.

Conoce a «Eva»

Nueva Mujer entrevistó a Julián Ríos, CEO de Eva Center. Mientras estudiaba en el Tec de Monterrey desarrolló el brasier Eva capaz de diagnosticar cáncer de mama. Poco a poco su proyecto se convirtió en una realidad que está salvando vidas en México.

A cinco años Eva ha recabado más de “10 millones de dólares en donación por gente extraordinaria como Ashton Kutcher, y Leonardo DiCaprio”, nos cuenta Julián. Esto ha convertido a Eva en una de las startups médicas mejor financiadas en Latinoamérica.

El estudio digital de ima?genes infrarrojas es un me?todo aprobado por la FDA bajo la seccio?n K033967. - Instagram @evacenter.mx

La labor de Julián y sus socios es clara, y por ello han creado una experiencia gracias a las cabinas que muestran que la tecnología e innovación son grandes aliados de la salud. “Es sólo el inicio, es día uno para nosotros y no vamos a descansar hasta que no haya ninguna sola mujer en México que no tenga una herramienta como Eva a su disposición.”, afirmó Ríos.

La motivación del joven es muy personal dado que su madre es sobreviviente de cáncer de mama en tres ocasiones, y su abuela falleció a causa de dicha enfermedad. Por lo tanto desde los 16 años fusionó la tecnología a esta causa buscando que ninguna mujer sufra lo que tan de cerca tuvo que lidiar su familia.

“No se trata de una aspiración o un sueño, sino una compañía que tiene el privilegio de atender a miles de pacientes cada mes. Darles las herramientas para afrontar el cáncer de mama y poder salir adelante, entonces hemos podido ir de una idea a desarrollar un producto, a que ese producto ya sea usado por miles de personas”, continuó.

El origen de todo esto ha sido tan personal que al realizarse ha captado la necesidad de las mujeres de forma muy efectiva. Julián y sus socios entienden lo invasivos que pueden ser estos estudios. “Las mujeres realmente buscan algo rápido, algo accesible, algo no invasivo y amable con su cuerpo para saltar estas barreras, estos tabúes que existen de no hacerse estudios o el no poder hacerlos”, explicó el CEO.

Conoce el procedimiento de «Eva»

Eva no solamente está salvando vidas, también es una experiencia satisfactoria para las mujeres por la privacidad que tienen al acudir. Una doctora es quien te lleva a una cabina en donde estarás completamente sola. Ahí serás guiada por una voz haciendo que el estudio dure tan solo 10 minutos. Entre un cuestionario que deberás llenar en la Tablet, y unas instrucciones que deberás ir siguiendo (subir brazos detrás de la nunca, ver a un lado, al otro), todo el proceso respeta completamente tu intimidad.

No solamente el tiempo es corto; también se tiene la ventaja de no ser invasiva o emitir radiación. Asimismo, los médicos especialistas se encargan de enviar tu resultado dentro de 24 a 48 horas.

Está destinado a usarse como un complemento de otros procedimientos de diagnóstico clínico. - Instagram @evacenter.mx

Julián y sus socios han logrado hacer de Eva toda una experiencia y un ecosistema que pretende acompañar a la mujer a lo largo de todo el proceso. Con el temor que su proyecto se convirtiera solamente en un foco rojo, se creó una membresía anual que incluye: “4 exploraciones con Eva a lo largo del año para que vayas monitoreando la salud de tus pechos constantemente, una mastografía, una consulta gineco oncológica en el caso de que tus resultados sean anormales y un seguro en caso de que seas diagnosticada con cáncer de mama, ovarios o cervicouterino”.

Es normal el temor a un producto tan novedoso. Por eso Eva no solamente tiene sus centros, también trabaja a la par de los mejores médicos del país, mientras que ha tenido publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. De igual manera, cuenta con certificados en México, Estados Unidos y Europa.

17 al 23 de octubre será gratuito

Eva complementa la mastografía consiguiendo una efectividad del 98%. Es mucho mejor que Eva sola y que la mastografía sola. Así es como el centro ha podido atender a más de 14,000 mujeres, y aunque lo novedoso de la técnica ha convertido en un reto al tener que romper las barreras de aquellas que no están dispuestas a probar nuevas tecnologías y herramientas,

“Nuestro compromiso está con nuestros pacientes. Mucho antes que cualquier compromiso económico con inversionistas. Lo principal es salvar vidas”, afirma Julián Ríos mientras nos comenta que del 17 al 23 de octubre será completamente gratuita en Eva Center.

El centro está en Puebla Estado de México, Ciudad de México, y Monterrey sólo tienes que regístrate en la página oficial Eva Center. También puedes seguirlos en sus redes sociales en donde encontrarás explicaciones muy humanas, y directas que te ayudarán a esclarecer dudas o te incitará a buscar más información.

Eva puede visualizar y documentar patrones y cambios de temperatura. No pretende ser un sustituto o reemplazo de la mastografi?a o exa?menes cli?nicos adicionales. - Instagram @evacenter.mx

Para terminar recodemos que las estadísticas señalan que 1 de cada 9 mujeres desarrollará cáncer de mama en algún momento de su vida. Por eso hoy más que nunca si tenemos la oportunidad que un diagnóstico temprano pueda salvar nuestra vida seamos conscientes de ello.

