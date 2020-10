Octubre rosa: productos que se suman a la lucha contra el cáncer de mama

View this post on Instagram

Antojos con causa. Nos encantan las conchitas y más cuando al comprarlas podemos apoyar iniciativas como la del Restaurante @aromascotidianos , que en alianza con la Fundación Contra el Cáncer de Mama (@fucam_ac ), donará el 50% de las ganancias generadas por la compra de conchas rosas (‪del 8 de octubre al 8 de noviembre‬). Llevan relleno de compota de frambuesa, queso mascarpone y limón. ¿Se les antoja? #AderezoOEM