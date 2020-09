Hombre se disfraza de Batman y sale en las noches a repartir comida a indigentes

Aunque nos decepcionemos una y mil veces, tenemos que admitir que en el mundo todavía existen personas buenas. Tal es el caso de un hombre que se ha vuelto viral en las redes porque se disfraza de Batman y sale en las noches a entregarle comida a los indigentes.

El "superhéroe" comenzó a realizar este trabajo desde hace dos meses. Recorre las calles de Chile y se acerca a las zonas más maltratadas económicamente. Les ofrecer un plato de comida caliente a las personas sin hogar. Estos indigentes al principio no podían creer lo que ocurrían y se acercaban con temor al enmascarado, pero ahora lo esperan con anhelo.

El noticiero Teletrece realizó un reportaje sobre el singular personaje que ha tomado la identidad de Batman. El video que fue subido a la plataforma de Youtube no deja de ser reproducido ni compartido. Sencillamente se ha convertido en toda una sensación en las redes.

¿Quién es este Batman?

A diferencia de las series y películas televisivas, este Batman no es un multimillonario. Todo lo contrario. Se trata del dueño de un comercio que no ha podido abrir durante esta época de confinamiento por el Covid-19. Sin embargo y a pesar de las adversidades, el hombre no ha dejado de ayudar a los más necesitados. La ayuda que entrega sale directamente de su bolsillo porque son muy pocas las personas que le aportan algo para que continúe con su misión.

En las noches, mientras les da la comida, el Batman que se ha vuelto viral aprovecha para conversar con los indigentes y tratar de entender su situación de vida y cómo llegaron a esas circunstancias tan crueles del destino.

“Mi idea es no criticar(los), mi misión es dar una señal y esa es solidarizarse con el que no tiene”, comentó el sujeto, quien, al igual que el superhéroe de la televisión no quiso revelar su verdadera identidad. Hasta ahora se conforma con brindar un pequeño aporte por el bien de la humanidad.

