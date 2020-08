Humilde cartonero se encontró un millón de pesos y los devolvió a su dueño

En el mundo actual causa sorpresa encontrarse con personas de fuertes principios como José Sala. Este cordobés trabaja en un proyecto de reciclaje y mientras desarmaba una caja encontró un millón de pesos. Podría haber tomado el dinero y renunciar a su dura tarea, pero en cambio, dando un ejemplo de gran honradez, se los devolvió a su dueño.

Niño bailarín de ballet bajo la lluvia logró una prestigiosa beca en Estados Unidos tras hacerse viral El joven de 11 años viajará a Nueva York para convertirse en un profesional del ballet.

El conmovedor hecho, sucedió en Trenque Lauque. José llegó a esta ciudad en búsqueda de trabajo, pero no tuvo suerte y terminó trabajando en un proyecto de reciclaje en el que se recolectan cajas. Mientras buscaba cajas botadas en la basura, el cartonero se topó con una que contenía un sobre. Dentro había nada más y nada menos que un millón de pesos, entre dólares, euros y cheques.

El sobre se encontraba escondido en una de las alas del cartón de la caja.

Contrario a lo que pudo haber hecho cualquier otro, el cartonero notificó de inmediato el hallazgo. Se lo reportó a su jefe Pedro Roig, dirigente político de la zona y quien le ofreció el trabajo a José. En el dorso del sobre estaba el nombre y la dirección de la persona a la que pertenecía el dinero. Sin dudarlo dos veces, José Sala decidió buscar al dueño para devolverlo.

La honradez del cartonero fue recompensada

“En una encomienda grande venían contratos de ahorro, papeles de autos usados y documentación propia del negocio. Y abajo de todo venía un sobre chiquito a mi nombre con 300 euros, 1.000 dólares y cheques registrados en nuestro sistema por 950.000 pesos”, explicó el dueño de la caja con la que se encontró el cartonero al diario La opinión.

La honradez del cartonero fue recompensada. Lo premiaron con una suma de dinero y le dieron ropa de la marca que comercializa el concesionario. Además, le aseguraron unas zapatillas y una moto con la que podrá sustituir la bicicleta con la que trabaja.

Quienes recibieron la encomienda no vieron el sobre

El dueño del millón de pesos con el que se encontró es responsable de la concesionaria de autos Lens de la ciudad. Para su sorpresa, le llegó José Salas informándole del hallazgo. Grunale no podía creer lo sucedido.

“Ese sobre se traspapeló en la caja. Quienes recibieron la encomienda no lo vieron. Así como estaba se tiró a la basura. Estaba esperando ese envío y me parecía raro que no llegara”, contó.

Lee también: Mujer piloto sin brazos se convierte en la primera en volar aviones con los pies

Te recomendamos en video: