Azúcar, un trozo de pan y otros trucos caseros para salvar la comida si te has pasado de sal

Quizás pienses que solo te ha pasado a ti. Pero la verdad es que muchas personas pasan todo el día cocinando y a la final se encuentran con que se han pasado de sal con la comida. Te enseñamos varios trucos para salvar tus platillos de una situación como ésta.

1.- Una cucharada de azúcar si te has pasado de sal

Una de las mejores soluciones para salvar la comida si te has pasado de sal es añadirle una cucharada de azúcar. El dulce contrarrestará los efectos de la sal. Te recomendamos que no eches la cucharada de una vez, sino que vayas probando y agregando de pizquita en pizquita no sea que entonces te ocurre todo lo contrario y termines con un plato dulce.

El azúcar es un efectivo truco si te has pasado de sal con la comida. - Agencias

2.- Un trozo de pan y un chorro de agua

Agregar un trozo de pan con un chorro de agua es una ideal genial para arreglar la comida salada. Esto debido a que si lo dejas cocer por unos minutos logrará absorber la sal. El único problema con este truco es que resultará un poco complicado retirar el pan después de un guiso por ejemplo. Por eso debes estar pendiente de que no se pase del tiempo.

Un trozo de pan absorberá el exceso de sal en tu comida. - Agencias

3.- Un puñado de arroz

En el caso de te hayas pasado de sal haciendo lentejas o un caldo, solo tendrás que añadirle un puñado de arroz. Éste tiene un gran poder de absorción que ayudará a rectificar los excesos. Otra idea con estos platos es verter un vaso de gaseosa a la olla con el plato que estamos preparando.

La patata pelada es rica en almidón y una excelente opción para combatir el exceso de sal en los platos que preparas. - Agencias

4.- Una patata cruda y pelada

Somos muy pocos los que sabemos que la patata es rica en almidón y éste es excelente para absorber los excesos si te has pasado de sal con la comida. En caso de que tus salsas, guiso o Si tu guiso, verduras o salsa ha quedado salada, quítale la piel a esta hortaliza y luego rebánala en trozos gruesos. Posteriormente, añade las rodajas a la comida. Cocina durante unos 10 minutos y será suficiente para salvar tu comida.

La patata pelada y en trozos es otro truco ideal para las comidas saladas. - Agencias

5.- Una cucharada de maicena con agua

Si cuentas con maicena en tu casa te decimos que es perfecta para arreglar tu comida salada. Solo tienes que diluir una cucharadita en un poco de agua y añadirlo a tu plato. Evita pasarte con la cantidad de maicena porque obtendrás un caldo demasiado espeso.

La maicena es perfecta para salvar tus comidas. - Agencias

Con estos sencillos, pero efectivos trucos lograrás salvar tu comida si te has pasado de sal. No tienes por qué desesperarte. Hazte de algunas de estas ideas y recupera tu plato de una forma que nadie notará lo que te ocurrió.

