¡Deliciosa y saludable! Aprende a preparar esta dona vegana y sin gluten

View this post on Instagram

Donas de chocolate y Glaseadas ❤️ 🍩 Miden 10cm 🐽 Podes pedirlas simples o rellenas Glaseadas: Mermelada de frutos rojos Chocolate: Dulce de chocolate 🍫 (Nuevo) ENVÍOS 🛸💕🍩 🌏Martes 7 Zona Norte y Capital 🌏 Jueves 9 Zona Sur y Capital 🌏 Sábado 11 Zona Sur y Capital Hace tu pedido por Mensaje privado, o al link de WhatsApp del perfil